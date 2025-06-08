【藝術文化】林欽賢望地之謎繪畫創作展登場

林欽賢「望地之謎」創作展即日起在台中登場，展出42件作品。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台中市大墩文化中心主辦的「望地之謎：林欽賢繪畫創作展」，即日起至6月25日於大墩文化中心大墩藝廊展出。展覽集結藝術家林欽賢近年代表作共42件，其中15件是2025年全新創作，觀眾可透過繪畫，凝望藝術家探問土地記憶、文化根源與現代性的辯證，展現其融合哲思與寫實技法的獨特畫語。

此次展出作品中，最大尺幅是以台中梨山環山部落為背景的〈墨家〉150號的油畫，從先人至現代，包含老中青不同部落族群的群像；〈黑水溝〉為首次展出，描繪著先民渡海來台，隱藏的危險與恐懼的「前世」記憶。

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展覽名稱「望地之謎」，呼應藝術家對台灣土地的凝視與提問。他認為，風景從來不是中性的物理空間，而是人與自然共同建構的文化現場，是一種充滿情感的「風土狀態」。

林欽賢以繪畫為容器，探索文明的邊界，回應時代的呼喚。展覽免費參觀，觀眾可透過展覽現場的畫作與解說，深入理解這位藝術家如何以畫筆構築屬於台灣的哲學圖像與文化記憶。

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