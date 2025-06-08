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【藝週末．藝週推薦音樂會】十首奏鳴曲，如信如詩─夏漢與貝多芬的琴語記事

2025/06/08 05:30

夏漢表示，貝多芬就像莎士比亞，每首奏鳴曲，都是一個音樂的奇蹟。夏漢表示，貝多芬就像莎士比亞，每首奏鳴曲，都是一個音樂的奇蹟。

文／呂岱衛 圖片提供／MNA牛耳藝術

1719年的史特拉瓦底里小提琴Haupt，將首次登上台灣舞台！體型逼近中提琴， 市價通常在數百萬至上千萬美元之間。1719年的史特拉瓦底里小提琴Haupt，將首次登上台灣舞台！體型逼近中提琴， 市價通常在數百萬至上千萬美元之間。

有些音樂被寫下，其目的不是為了掌聲，也不是為了榮耀，而是為了時間。為了能在某個靜默的時刻，陪伴某人穿越自己的生命，而貝多芬的10首小提琴奏鳴曲正是這樣的音樂。從青年時期的意氣風發到中年近乎全聾後仍堅信音樂之光，貝多芬將10首小提琴奏鳴曲留給後世，就如同10封信，寫給200年後的我們，也寫給那些願意傾聽的人。

夏漢（左）是葛萊美獎、《音樂美國》年度器樂家、艾佛瑞．費雪獎得主，與無數全國頂尖樂團合作。夏漢（左）是葛萊美獎、《音樂美國》年度器樂家、艾佛瑞．費雪獎得主，與無數全國頂尖樂團合作。

今年6月，當代小提琴巨擘吉爾．夏漢（Gil Shaham）在台北用這10首小提琴奏鳴曲，親自完整朗讀這些信件。對夏漢來說，這不僅是一場演出，更是一種對信仰的實踐。他曾說過，練習並演奏貝多芬小提琴作品是他一生中最值得珍惜的時刻。如此溫柔而樸實的話語背後，是一位藝術家歷經半生對音樂的愛、對自由的追問、對世界的承諾。貝多芬的作品，從來不是為特定的人寫的。他的音樂裡有火、有光、有吶喊、有祈禱。他寫下的，不是裝飾品，而是生命本身。夏漢這次的選擇，正是回到初衷的召喚。

吉爾．夏漢與柏林愛樂樂團前首席指揮克勞迪奧．阿巴多（左）詮釋動人樂章。吉爾．夏漢與柏林愛樂樂團前首席指揮克勞迪奧．阿巴多（左）詮釋動人樂章。

3個時期，10首曲的生命歷程

夏漢30歲前便於德國留聲機唱片錄製超過16首協奏曲，多張名盤成為音響測試的經典。夏漢30歲前便於德國留聲機唱片錄製超過16首協奏曲，多張名盤成為音響測試的經典。

貝多芬的小提琴奏鳴曲是古典音樂史上的重要轉捩點，它們標誌著小提琴與鋼琴從主從關係走向真正的對話，從表面技巧轉向精神交流。過去，小提琴往往只是鋼琴的陪襯；而在貝多芬的筆下，小提琴不但活了起來，還能說話、唱歌，甚至還有哀嘆、爭辯、哭泣與安慰。這不只是形式的革新，更是對「關係」的重新定義：音樂裡的關係，舞台上的關係，演奏者與觀眾的關係，以及人與人之間，那些在聲音中才能被說清楚的東西。

夏漢的貝多芬全集首演獻給台灣，歷史性里程碑6月19～22日，台北國家音樂廳，3場演出、10首奏鳴曲，一氣呵成。夏漢的貝多芬全集首演獻給台灣，歷史性里程碑6月19～22日，台北國家音樂廳，3場演出、10首奏鳴曲，一氣呵成。

這10首奏鳴曲跨越了貝多芬創作的3個階段，是他藝術歷程的縮影，也是19世紀初歐洲音樂語言轉變的縮影。作品12的3首奏鳴曲寫於他初入維也納時期，仍帶著海頓、莫札特的氣息，但語言已然緊張、節奏開始衝撞、和聲鋪陳中閃爍著他獨有的戲劇性。這些作品是青年貝多芬的投名狀，他對古典樂壇的自我介紹，也是他內心早已埋下革命種子的印記。到了作品24的第5號奏鳴曲《春》，其明朗與親和就如同一封無言的情書，讚頌生命的熱情與喜悅，這是專屬於貝多芬的明亮篇章。而作品47的第9號奏鳴曲《克羅采》則是雷霆萬鈞，激情、張力與矛盾交錯，石破天驚站上小提琴奏鳴曲的藝術制高點。這首作品對於小提琴與鋼琴技術的挑戰至今仍是演奏者的試煉，更是音樂史上的宣言。作品96的第10號奏鳴曲，是貝多芬寫下的最後一首小提琴奏鳴曲，創作時雖尚未進入晚期風格，但音樂中仍具有某種沉靜的力量。那些如夜光般流動的樂句，是在貝多芬幾乎全聾的狀態所寫下，散發出一種彷彿來自彼岸的明淨，超越了聲音的概念，而更接近一種意念的傳遞。

江口玲（右）與夏漢，超過30年的默契，是琴與鍵的深層對話。江口玲（右）與夏漢，超過30年的默契，是琴與鍵的深層對話。

自由，是貝多芬音樂最核心的靈魂。就如同拿破崙般，貝多芬同樣也是音樂上的「革命之子」。他在社會與政治最動盪的年代寫作，在一個仍對「個人」抱持懷疑的社會中，堅信音樂可以讓人辨識出自己。他相信音樂不只是消遣，而是精神的解放，是不流血的抗議，是沒有疆界的信仰。他的自由不是喧鬧的口號，而是深埋在旋律裡那種不肯退讓的堅持。夏漢對這套奏鳴曲的選擇，也可以被看作是對「自由之聲」的一次重申。他不是要再現貝多芬，而是與貝多芬並肩說話。

吉爾．夏漢與鋼琴家妹妹奧利．夏漢（Orli Shaham），科學世家中的兩位傳奇音樂兄妹。吉爾．夏漢與鋼琴家妹妹奧利．夏漢（Orli Shaham），科學世家中的兩位傳奇音樂兄妹。

來自科學世家的音樂家

傾聽是一生的課題，夏漢以誠摯之心奏滿感動。傾聽是一生的課題，夏漢以誠摯之心奏滿感動。

夏漢的背景與這場音樂旅程，也有著不為人熟知的對照。他出生於美國伊利諾州，父母皆為以色列籍的科學家。他的童年被包圍在學術與思辨的環境之中，家中談論的往往不是音樂，而是原子結構、實驗設計與哲學問題。他曾開玩笑地說，拉小提琴可能是他在那樣一個聰明家庭中，找到自我方式的唯一途徑。他10歲即登上耶路撒冷交響樂團的舞台，之後又與祖賓．梅塔合作，15歲進入茱莉亞音樂學院。天才光環之下，他卻始終保持一種近乎學者的冷靜與謙遜。他從不把音樂當作炫耀的工具，而是當作理解世界的一種語言。在貝多芬的作品中，他找到最完整的對話對象──一位不畏命運、用音樂挑戰世界的人。

歷經歲月淬鍊，夏漢依舊以初心對待每道旋律。歷經歲月淬鍊，夏漢依舊以初心對待每道旋律。

夏漢的演奏有一種難以言說的透明。他的音色不喧嘩、不浮誇，卻總能在最不動聲色的時刻，讓聽者停下來。他彷彿總是留白，在句與句之間、在拉弓與提弓之間，容納一種來自音符外的呼吸。他的詮釋從不急於給出結論，而是願意讓音樂自己說話。這樣的控制力來自精準的技術，但卻從不讓人感受到「技術的存在」。他對弓速與弓壓的掌握細如毫芒，常常在最輕的下壓中創造出密度最高的聲響；音準的控制也近乎苛求，但他從不讓這種完美變成冷漠。

他的詮釋沒有風格的炫耀，卻總是飽含誠意與關注。他能夠在一段看似熟悉的旋律中，彷彿「發現」它第一次被寫出時的那種怯生與誠摯。他不是那種用詮釋個性搶戲的演奏者，而是將整個表演重心回到作品本身。正因如此，他的演奏經常讓人誤以為平凡，卻在曲終人散時，突然發現心中有什麼東西悄悄被移動了。他的音樂慢，但那不是節奏的慢，而是一種「讓感受有時間生根」的慢。

尤其在貝多芬這樣的曲目中，這樣的特質顯得彌足珍貴。貝多芬的音樂往往充滿戲劇性、轉折與張力，需要一位懂得呼吸與節制的演奏者，才能讓情緒不至於淹沒邏輯，讓結構不至於被情感拖垮。夏漢正是一位能在理性與感性之間維持平衡的中介者。他不只是演奏作品，而是協助我們聽見作品如何「被創造」的那一刻。

真正打動人心的，是傾聽

在他近年的幾場室內樂演出中，也不難發現他對於「傾聽」的執著。他在舞台上並不急於成為焦點，反而總是將聲音交給對方，等待對方說完，再緩緩回應。他在音樂裡的謙遜，並不是退讓，而是一種來自藝術成熟後的自在與清明。他知道，真正打動人的，不是「說得最多的人」，而是「最願意傾聽的人」。

與他同台的是長年合作的鋼琴家江口玲。這位來自日本的鋼琴家與夏漢合作超過30年，他們的默契早已超越音樂語言本身，進入到一種存在的共同律動。他們不是一對樂器上的表演者，而是兩位理解彼此靈魂的朋友。江口玲的彈奏乾淨、穩定、不喧鬧，卻能穩穩托住夏漢的琴線起伏。這樣的搭檔，是貝多芬所要求的──不是誰領導誰，而是「共同走在一段聲音路上」。

3場關於堅持、溫柔、愛與自由的盛宴

這次在台北開場的貝多芬小提琴奏鳴曲系列音樂會，3場演出各自畫分不同特色與脈絡：第1場演從早期作品出發，一路走向《克羅采》的激情爆發，是少年到壯年的飛躍；第2場則以《春》與第10號奏鳴曲為重心，如同午後陽光照入森林，清亮而溫暖；而最終場像是在經歷一切之後的沉澱與回望。這3場音樂會的曲目安排並非僅是屈就於體力與專注力的技術性安排，更是一場藝術與心靈的時間曲線圖。夏漢不是在「演奏10首作品」，他是在建構一條有情感遞進、有精神軌跡的旅程。

而這段旅程選擇從台北開始，其實也有著特殊的重量與象徵。這座城市見證過無數偉大音樂家的足跡，也曾默默接住無數來自舞台的靈魂呼喚。當一位國際級藝術家選擇在此首演，意味的不只是技術層面的信任，更是一種信仰的延續──相信這裡的聽眾能懂、能感受、能共鳴。在這個社會中，樂迷不僅是消費者，更是共創者。演出現場是一種共同生成的藝術──台上的琴音與台下的靜默，共同完成這首未寫完的詩。

全球首演：與琴音對話、與靈魂相遇

今年6月，夏漢與日本籍鋼琴家江口玲將在台北的國家音樂廳，完成這場世界首演。這不是一場普通的獨奏會，而是一場對「整體作品精神」的誠摯回應，是一位藝術家用自己的人生走過音符，再將這些音符交還給世界。如果你曾在某段日子裡，因為一段旋律想起某個人，或因為一場演出重新找回自己，那麼你會明白，這10首小提琴奏鳴曲，就是寫給這樣的我們。它們是關於堅持、溫柔、愛與自由，是在時代紛擾與個人浮沉之間，一次次試圖站穩的聲音。

在夏漢的琴音之間，也許我們會重新相信某些東西的重量，而那些東西，是這個世界再怎麼改變也奪不走的。

夏漢演出資訊

「吉爾．夏漢與江口玲─貝多芬小提琴奏鳴曲全集」，將於6月19、20、22日，分別於台北國家音樂廳演奏系列1至3。

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