【藝術文化】日本重要文化財〈江戶城名所圖屏風〉限展倒數 快衝故宮南院細賞

〈江戶城名所圖屏風〉位於展場入口右側最重要的展牆，是第一階段的明星展件。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕堪稱國內最大規模的故宮南院「江戶浮世之美」特展，218組件內容，涵蓋屏風、手卷、版畫、繪本等多種形制的精品，來自日本多家知名美術館的借展，因包括限期展出的文物，以及配合策展主軸，使得短短3個月的展期，竟出現多次局部換展的規畫。其中，規格與趣味性堪比〈清院本清明上河圖〉的〈江戶城名所圖屏風〉，竟只展出16天，6月15日就要更換，想親睹這件日本重要文化財的觀眾，可得把握時間。

全長977.6公分的〈江戶城名所圖屏風〉，值得局部往細節裡看，從庶民乘舟代步到動物運貨，市集、遊樂場所、歌舞伎等，可見早期江戶的風俗與民間活動。（記者凌美雪攝）

故宮表示，向日本出光美術館借展的〈江戶城名所圖屏風〉，難能可貴地補捉了17世紀所描繪的市井百態，也因為畫面中不只描繪都市地景，更細膩記錄早期江戶的風俗與民間活動，是研究江戶城市與文化不可多得的重要圖像資料，特別是描繪江戶城市景觀的屏風存世數量極少，更顯出本作的珍貴，因此，被日本指定為重要文化財。

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全長1152.8公分的〈清院本清明上河圖〉，經故宮數位化策展，民眾可細究圖中記錄的明清時代特殊風俗與生活樣貌。（記者凌美雪攝）

〈江戶城名所圖屏風〉完成於江戶初期，全作分為左、右2個屏風，各由8幅扇面構成，以流過東京的隅田川為主幹，由北至南串連起東京的風景名勝，範圍從北邊的上野、淺草，穿過熱鬧的日本橋商業區，延伸至南方的江戶灣、品川一帶：故宮給了一個有趣的比喻，就像打開了古早版的google「街景模式」，一次看盡江戶的城市風光。

在2個屏風上的畫作，藏了許多時代線索，包括1643年完工的「淺草三十三間堂」，也描繪了1657年明曆大火前的江戶城天守閣，因此推測這幅屏風創作於17世紀中期，讓後世得以透過畫作，重構當年的城市風貌與空間記憶；此外，左邊屏風畫出木挽町的戲棚，有民眾正在觀賞少年歌舞伎，也能看到原吉原（舊時的妓院區）的風俗街區；右邊則呈現淺草三社祭的盛況、能劇表演等民俗活動，生動呈現江戶人熱愛娛樂的生活樣貌。

從細節中找樂趣 6/15最後導覽別錯過

根據故宮提供的資料，〈江戶城名所圖屏風〉畫中描繪超過2,200位人物，從商人、勞工到藝伎，個個有戲，畫面熱鬧豐富，彷彿走進江戶街頭，感受當時市民的生活節奏與風貌。讓人想到與故宮院藏的〈清院本清明上河圖〉，似乎有許多異曲同工之妙。

不過，〈清院本清明上河圖〉是由清宮畫院的5位畫家於乾隆元年（1736年）合作畫成，是研究明清之際社會風俗不可缺的材料，是文化部指定的「國寶」。在「Google藝術與文化」網站中，真的可以找到故宮建立的《第一次逛故宮清明上河圖就上手》，裡面包括「河上景點全攻略」及「美食地圖、精選購物」等，可以找到看戲的地方，還有飯館、酒店、路邊攤，甚至鞋攤、命相館等，相當有趣。

觀賞〈江戶城名所圖屏風〉，大約也是類似的方法，從細節中找到樂趣。6月15日早上10時30分有一場策展人導覽，別錯過最後機會喔！

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