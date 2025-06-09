《藝術文化》前輩畫家蔡蔭棠畫作文物返鄉 贈竹縣府典藏

蔡蔭棠次子蔡世英，對著珍藏數十年的父親作品，儘管難掩不捨，還是決定捐贈給新竹縣府。

（郭秋燕提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕20世紀中台灣本土知名的新埔客籍畫家蔡蔭棠，畢生創作油畫、水彩、素描等作品長達70多年，經其子蔡世英決定，贈與新竹縣使其作品「落葉歸根」。日前由新竹縣府文化局副局長郭秋燕率隊赴美國盤點、封存，再飛越萬里迎回家鄉，總共包括705件蔡蔭棠作品、20本相冊、1,500多封書信、日記手稿以及相關文物。

前輩畫家蔡蔭棠（右）跟太太黃四妹的婚照，這次也在歸鄉文物之列。

（記者黃美珠攝）

蔡蔭棠出身新埔，畢業於日本京都帝國大學經濟系。學生時代受老師南條博明啟蒙創作油畫，也受過松尾壽治、鹽月桃甫的指導，移居美國後以舊金山、太浩湖以及日本奈良等地風景為靈感大量創作，後為子孫各自典藏。

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蔡蔭棠所畫的1981年舊金山電信崗。

（新竹縣文化局提供）

蔡世英告訴郭秋燕，其父雖從沒進過任何正規藝術學院習過畫，但在日留學時就常去旁聽藝術系課程。任教台北市立大同中學期間，跟同校美術老師也是知名畫家張萬傳等密切交流，每次創作完，就會邀請張萬傳到家吃飯順便聽取點評。

郭秋燕表示，蔡蔭棠的畫作汲取各家所長，風格接近野獸派、表現主義或立體派，視覺上個人色彩強烈鮮明，可惜過去因收藏在外，國內相關的學術研究偏少，但其作品質與量都很可觀，主要以大自然為題，常在同一地點，催生出不同時間或不同視角差異的畫作，讓人感覺到他醉心於大自然，反覆創作樂此不疲。

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