自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

《藝術文化》前輩畫家蔡蔭棠畫作文物返鄉 贈竹縣府典藏

2025/06/09 05:30

《藝術文化》前輩畫家蔡蔭棠畫作文物返鄉 贈竹縣府典藏蔡蔭棠次子蔡世英，對著珍藏數十年的父親作品，儘管難掩不捨，還是決定捐贈給新竹縣府。
（郭秋燕提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕20世紀中台灣本土知名的新埔客籍畫家蔡蔭棠，畢生創作油畫、水彩、素描等作品長達70多年，經其子蔡世英決定，贈與新竹縣使其作品「落葉歸根」。日前由新竹縣府文化局副局長郭秋燕率隊赴美國盤點、封存，再飛越萬里迎回家鄉，總共包括705件蔡蔭棠作品、20本相冊、1,500多封書信、日記手稿以及相關文物。

《藝術文化》前輩畫家蔡蔭棠畫作文物返鄉 贈竹縣府典藏前輩畫家蔡蔭棠（右）跟太太黃四妹的婚照，這次也在歸鄉文物之列。
（記者黃美珠攝）

蔡蔭棠出身新埔，畢業於日本京都帝國大學經濟系。學生時代受老師南條博明啟蒙創作油畫，也受過松尾壽治、鹽月桃甫的指導，移居美國後以舊金山、太浩湖以及日本奈良等地風景為靈感大量創作，後為子孫各自典藏。

《藝術文化》前輩畫家蔡蔭棠畫作文物返鄉 贈竹縣府典藏蔡蔭棠所畫的1981年舊金山電信崗。
（新竹縣文化局提供）

蔡世英告訴郭秋燕，其父雖從沒進過任何正規藝術學院習過畫，但在日留學時就常去旁聽藝術系課程。任教台北市立大同中學期間，跟同校美術老師也是知名畫家張萬傳等密切交流，每次創作完，就會邀請張萬傳到家吃飯順便聽取點評。

郭秋燕表示，蔡蔭棠的畫作汲取各家所長，風格接近野獸派、表現主義或立體派，視覺上個人色彩強烈鮮明，可惜過去因收藏在外，國內相關的學術研究偏少，但其作品質與量都很可觀，主要以大自然為題，常在同一地點，催生出不同時間或不同視角差異的畫作，讓人感覺到他醉心於大自然，反覆創作樂此不疲。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應