《藝術文化》陳普「自造自然」 沉浸未來生態虛擬場景

沉浸式空間投影展現虛擬生態景觀，構築出未來感十足的生態城市場景。（双融域提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化內容策進院支持，双融域與藝術家陳普共同主辦的展覽「自造自然—超越有機的共生」 ，以未來生態為主題，透過AI、沉浸式科技與稀有植物共同建構跨域創作場景，展現科技、藝術與自然共構共生的可能。即日起至6月23日於台北101的5樓「双融域 AMBI SPACE ONE」展出。

此次展覽延伸陳普的長期創作計畫「黑青 Black and Blue Cosmos」的核心理念：「每個人都是一個生態系，每個物件都是一個生命體」。讓觀眾能於光影與聲音交錯的場域中穿梭，與AI生成影像、稀有植物、虛擬角色UJU一同體驗仿若未來生態系的呼吸節奏。

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核心之作〈虛擬自造〉透過AI演算法驅動視覺互動，邀請觀眾參與虛擬生命的生成過程，觀眾亦可進入MR混合實境互動區，透過穿戴式裝置進行虛實交融的體驗；此外，台灣生態攝影師金磊與鄭鼎的深海影像紀錄，包括藍鯨與大翅鯨，亦以1:1比例沉浸式重現，引領觀者潛入生命起源的深層想像；場中另設有「聲波花」裝置、「生態載具—蛇頸龍」裝置與「意識實驗室」，讓觀眾從感官與裝置藝術層面探討生命的複合形態；還有金曲歌手舒米恩沉浸式演唱會、植物講座與光影瑜伽等系列活動。詳詢双融域官方網站。

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