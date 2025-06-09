自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

《藝術文化》陳普「自造自然」 沉浸未來生態虛擬場景

2025/06/09 05:30

沉浸式空間投影展現虛擬生態景觀，構築出未來感十足的生態城市場景。（双融域提供）沉浸式空間投影展現虛擬生態景觀，構築出未來感十足的生態城市場景。（双融域提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化內容策進院支持，双融域與藝術家陳普共同主辦的展覽「自造自然—超越有機的共生」 ，以未來生態為主題，透過AI、沉浸式科技與稀有植物共同建構跨域創作場景，展現科技、藝術與自然共構共生的可能。即日起至6月23日於台北101的5樓「双融域 AMBI SPACE ONE」展出。

此次展覽延伸陳普的長期創作計畫「黑青 Black and Blue Cosmos」的核心理念：「每個人都是一個生態系，每個物件都是一個生命體」。讓觀眾能於光影與聲音交錯的場域中穿梭，與AI生成影像、稀有植物、虛擬角色UJU一同體驗仿若未來生態系的呼吸節奏。

核心之作〈虛擬自造〉透過AI演算法驅動視覺互動，邀請觀眾參與虛擬生命的生成過程，觀眾亦可進入MR混合實境互動區，透過穿戴式裝置進行虛實交融的體驗；此外，台灣生態攝影師金磊與鄭鼎的深海影像紀錄，包括藍鯨與大翅鯨，亦以1:1比例沉浸式重現，引領觀者潛入生命起源的深層想像；場中另設有「聲波花」裝置、「生態載具—蛇頸龍」裝置與「意識實驗室」，讓觀眾從感官與裝置藝術層面探討生命的複合形態；還有金曲歌手舒米恩沉浸式演唱會、植物講座與光影瑜伽等系列活動。詳詢双融域官方網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應