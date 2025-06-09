自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 馮孟婕／破曉的聲音

2025/06/09 05:30

◎馮孟婕◎馮孟婕

◎馮孟婕

某個四月初的凌晨四點半，一串迸發的鳥鳴將我從床上吵醒。我自認已熟悉住家附近所有鳥兒的聲音，但這激昂、嘹亮又獨特的歌聲卻是如此陌生，我不得不出門查看。

下樓時，天空還沒有一點光線，其他所有的聲音都還在睡眠，唯有那陣鳥鳴在騎樓底下迴盪，我摸索了一陣才找到那隻鳥──其實就是再熟悉不過的家燕。牠正停在自己的巢邊高歌。那以泥巴砌成的碗狀鳥巢還空著，但我已能夠想像下個月雛鳥孵化後啾啾啾的乞食畫面。家燕育雛給我的視覺印象太過深刻，反倒使我忽略了牠們的歌聲。黑暗將世界還給了聽覺，也讓我想起家燕在鳥類聲學研究中占有一席之地，牠們其實是非常善鳴的鳥類，擁有複雜多變的歌聲。

家燕的獨奏持續了大約十分鐘後，街景開始出現深藍色的輪廓，附近樓房與行道樹也逐一響起了家八哥、白頭翁、麻雀和綠繡眼的鳴聲，清澈而熱烈。我知道這就是鳥類學中所謂的「晨唱／黎明合唱」（dawn chorus），這些鳥鳴除了可能有求偶與捍衛領地的功能，也具有社交上的意義，是鳥類度過黑夜後的生存宣告，彷彿在告訴周遭的同伴：「嘿！我在這！」

或許破曉的鳥鳴也算是一種「存在主義」的展現？當我正想著，群鳥卻突然安靜下來。緊接著響起了機車和鐵捲門的聲音，人的一天也正要開始，天才正要亮。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應