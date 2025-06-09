【自由副刊】 馮孟婕／破曉的聲音

◎馮孟婕

◎馮孟婕

某個四月初的凌晨四點半，一串迸發的鳥鳴將我從床上吵醒。我自認已熟悉住家附近所有鳥兒的聲音，但這激昂、嘹亮又獨特的歌聲卻是如此陌生，我不得不出門查看。

下樓時，天空還沒有一點光線，其他所有的聲音都還在睡眠，唯有那陣鳥鳴在騎樓底下迴盪，我摸索了一陣才找到那隻鳥──其實就是再熟悉不過的家燕。牠正停在自己的巢邊高歌。那以泥巴砌成的碗狀鳥巢還空著，但我已能夠想像下個月雛鳥孵化後啾啾啾的乞食畫面。家燕育雛給我的視覺印象太過深刻，反倒使我忽略了牠們的歌聲。黑暗將世界還給了聽覺，也讓我想起家燕在鳥類聲學研究中占有一席之地，牠們其實是非常善鳴的鳥類，擁有複雜多變的歌聲。

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家燕的獨奏持續了大約十分鐘後，街景開始出現深藍色的輪廓，附近樓房與行道樹也逐一響起了家八哥、白頭翁、麻雀和綠繡眼的鳴聲，清澈而熱烈。我知道這就是鳥類學中所謂的「晨唱／黎明合唱」（dawn chorus），這些鳥鳴除了可能有求偶與捍衛領地的功能，也具有社交上的意義，是鳥類度過黑夜後的生存宣告，彷彿在告訴周遭的同伴：「嘿！我在這！」

或許破曉的鳥鳴也算是一種「存在主義」的展現？當我正想著，群鳥卻突然安靜下來。緊接著響起了機車和鐵捲門的聲音，人的一天也正要開始，天才正要亮。●

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