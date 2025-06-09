【家庭plus．生活停看聽】鳳梨滋味 少了回味

圖／達志影像

文／東行

春暖四月，正是鳳梨盛產的時節。記得在三月底，我曾在大賣場買了一顆鳳梨，當時可能還未進入真正的成熟期，甜度略顯不足。四月再購買一顆，雖是同一品種，卻已明顯香甜可口許多。然而，嘗在嘴裡，總覺得少了一味。

回想去年五月，或許是我們一家最幸福的時光。那時母親尚行動自如，小弟剛帶著住院一陣子的兒子返家，日子雖忙卻安穩。而我，一有空便邀姪子一同下廚做飯，一家人圍坐餐桌，飯後切上一盤鳳梨，邊吃邊聊，甚至討論起鳳梨料理的做法，那種簡單的日常，竟是最奢侈的幸福。

請繼續往下閱讀...

那段日子，我常去熟識的攤販買鳳梨。那是自家種植的鳳梨，價廉味美，小販更是熱心大方。有朋友送我鳳梨，我也常請他幫忙削切，他總是樂意相助，還會讚美那鳳梨的好滋味。一顆大鳳梨，兩三天就吃完，幾乎每週我都固定去攤位報到，家人也總是吃得眉開眼笑。直到七月，小販的鳳梨售罄，改賣木瓜與他自製的鳳梨豆腐乳，並說：「明年再來。」我也笑著答應。

然而，到了九月底，年逾九十的老母生病住院。十二月出院後，因肌力衰退，已無法自行行走。為了兼顧照顧與工作，只得聘請外籍看護幫忙。也許是姪子不習慣家中有外人，自此便不再回家用餐。曾經假日的熱鬧團聚、廚房的嘻笑聲、飯後共享鳳梨的畫面，就這麼悄然散去。

今年春初，當我在大賣場看見鳳梨時，心中湧起一股說不出的渴望──彷彿買下的不是水果，而是一份舊時光的寄託。然而即使到了甜美的四月，鳳梨擺上桌，姪子卻避而不食；母親因糖尿病需節制糖分，看護僅給她少許淺嘗；小弟忙於工作與孩子，也習慣外食。於是，一顆本可在兩三天內見底的鳳梨，竟在冰箱裡放了整整一週，仍未吃完。

我不禁思索：還要特地繞去那小攤買鳳梨嗎？有兩次，趁著午休繞去攤位，卻見他早已收攤。可能是鳳梨賣完，也可能是我的心情，早已不再如去年般急切與雀躍。

今年朋友依然送來一顆大鳳梨，因有看護幫忙處理，便不再帶去給攤販切削。儘管甜美依舊，卻總覺得少了些什麼──或許是那份親切的互動，亦或是圍坐共享的溫馨。是心境改變了味蕾？還是味道反映了情感？鳳梨依舊香甜，但那年一家人共聚一堂的滋味，卻怎麼也找不回來。

古語有云：「獨樂樂，不如眾樂樂。」食物的美味，從來不只是味覺上的享受，更是與人共享的情感傳遞。望著冰箱裡那顆尚未吃完的鳳梨，我不禁想起與家人團聚餐飲的那些溫柔時光，似乎只能在記憶裡慢慢回味了。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法