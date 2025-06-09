自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活大補帖】孩子高飛 媽媽開始追夢

2025/06/09 05:30

孩子高飛 媽媽開始追夢孩子高飛 媽媽開始追夢

文／Cindy

女兒正在準備升大學，忙著寫資料、練面試、做選擇，而我卻不知不覺走向人生的另一個岔路口。

這些年，我的生活幾乎都圍繞著孩子。從她牙牙學語，到牽著她的小手走進學校，陪她背書、練琴，聽她談同學與未來，我把大半的精力，都投注在她上面。那是我生命中最深刻、最溫柔的責任。但當她漸漸長大，需要我愈來愈少時，我也開始問自己：如果不再只是母親，我是誰？

我想起那些被擱置在心底的夢。年輕時我喜歡音樂、寫作，也曾幻想自己能在舞台上演奏，或是寫一本書，記錄我和孩子的點滴。但現實太滿，夢想只能靜靜等待。而現在，我終於願意也有空間，轉向那個還在遠方等我的自己。

我報名了成人鋼琴課，重新練起多年前的曲子；我也開始寫文章、投稿，寫下我身為母親、身為女人的感受與觀察。每當我打開琴蓋、敲下第一個音符，或在深夜靜靜寫下一段文字時，我就感覺，內心有一個久違的角落被照亮了。

有時女兒會笑我：「媽媽現在比我還忙！」但我知道，她其實很欣賞我現在的樣子。我們像分散的倒影，一個準備向世界出發，一個在學會放手後，找回自己。

追夢，不一定要轟轟烈烈，也不怕太晚。只要願意啟程，人生就會回應你。

孩子長大後，沒有讓我空虛，反而給了我一個重新開始的機會。我不再只是某個人的媽媽，而是那個終於願意愛自己、實現夢想的我。這份自由，來自歲月，也來自愛。

而我相信，當女兒在未來的路上遇到迷茫的時候，她記得，媽媽從來沒有放棄自己，她也會勇敢地走向夢想的方向。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應