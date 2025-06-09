【家庭plus．生活大補帖】孩子高飛 媽媽開始追夢

孩子高飛 媽媽開始追夢

文／Cindy

女兒正在準備升大學，忙著寫資料、練面試、做選擇，而我卻不知不覺走向人生的另一個岔路口。

這些年，我的生活幾乎都圍繞著孩子。從她牙牙學語，到牽著她的小手走進學校，陪她背書、練琴，聽她談同學與未來，我把大半的精力，都投注在她上面。那是我生命中最深刻、最溫柔的責任。但當她漸漸長大，需要我愈來愈少時，我也開始問自己：如果不再只是母親，我是誰？

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我想起那些被擱置在心底的夢。年輕時我喜歡音樂、寫作，也曾幻想自己能在舞台上演奏，或是寫一本書，記錄我和孩子的點滴。但現實太滿，夢想只能靜靜等待。而現在，我終於願意也有空間，轉向那個還在遠方等我的自己。

我報名了成人鋼琴課，重新練起多年前的曲子；我也開始寫文章、投稿，寫下我身為母親、身為女人的感受與觀察。每當我打開琴蓋、敲下第一個音符，或在深夜靜靜寫下一段文字時，我就感覺，內心有一個久違的角落被照亮了。

有時女兒會笑我：「媽媽現在比我還忙！」但我知道，她其實很欣賞我現在的樣子。我們像分散的倒影，一個準備向世界出發，一個在學會放手後，找回自己。

追夢，不一定要轟轟烈烈，也不怕太晚。只要願意啟程，人生就會回應你。

孩子長大後，沒有讓我空虛，反而給了我一個重新開始的機會。我不再只是某個人的媽媽，而是那個終於願意愛自己、實現夢想的我。這份自由，來自歲月，也來自愛。

而我相信，當女兒在未來的路上遇到迷茫的時候，她記得，媽媽從來沒有放棄自己，她也會勇敢地走向夢想的方向。

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