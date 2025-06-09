【家庭plus】我家的餐桌

圖／蔡均富

共餐人數：5大人1小孩

菜色說明：大嫂體恤媽媽辛苦，毛遂自薦來料理今日中餐，展現她「手路菜」手藝。六道菜一端上桌，有苦瓜燉豆腐、蒜香涼拌紅鳳菜、清炒芥藍菜、糖醋燉排骨、五香豆干炒芹菜、梅干五花扣肉，香氣撲鼻，營養均衡又顏色漂亮，名符其實的色香味俱全，看著就讓人食指大動。

姪子飢腸轆轆，不等大人喊開動就吃了起來，滿嘴油香，一臉意猶未盡，大家看了忍不住笑出聲。席間大嫂有點兒緊張，因為看媽媽時而歪頭思考，時而微笑點頭。大夥兒邊吃邊閒話家常，說著家中近況與街坊趣事，倒也沖淡了緊張氣氛，憑添幾分溫馨。

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餐後大嫂趁洗碗的空檔，小聲跟我們說：「媽媽應該吃得還算滿意，剛跑來問我紅鳳菜涼拌的處理，還有糖醋醬汁的比例呢。」我跟哥哥樂得豎起大拇指比讚。現在家中有兩位大廚，我們幾個吃貨就更有口福啦。（文、圖／蔡均富）

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