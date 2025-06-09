自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus】我家的餐桌

2025/06/09 05:30

圖／蔡均富圖／蔡均富

共餐人數：5大人1小孩

菜色說明：大嫂體恤媽媽辛苦，毛遂自薦來料理今日中餐，展現她「手路菜」手藝。六道菜一端上桌，有苦瓜燉豆腐、蒜香涼拌紅鳳菜、清炒芥藍菜、糖醋燉排骨、五香豆干炒芹菜、梅干五花扣肉，香氣撲鼻，營養均衡又顏色漂亮，名符其實的色香味俱全，看著就讓人食指大動。

姪子飢腸轆轆，不等大人喊開動就吃了起來，滿嘴油香，一臉意猶未盡，大家看了忍不住笑出聲。席間大嫂有點兒緊張，因為看媽媽時而歪頭思考，時而微笑點頭。大夥兒邊吃邊閒話家常，說著家中近況與街坊趣事，倒也沖淡了緊張氣氛，憑添幾分溫馨。

餐後大嫂趁洗碗的空檔，小聲跟我們說：「媽媽應該吃得還算滿意，剛跑來問我紅鳳菜涼拌的處理，還有糖醋醬汁的比例呢。」我跟哥哥樂得豎起大拇指比讚。現在家中有兩位大廚，我們幾個吃貨就更有口福啦。（文、圖／蔡均富）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應