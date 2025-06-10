【藝術文化】劇場版《少年PI的奇幻漂流》7月登台 男PI女PI雙卡司主角公布

卡席夫‧高爾（左）主演的少年PI 帶有堅定的內在信仰與沉穩張力。（JMSUMMER攝，兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕改編自全球暢銷小說的舞台劇《少年PI的奇幻漂流》，將於7月首登台北國家戲劇院演出，這部以細膩動物戲偶與獨特舞台技術備受肯定的戲劇，榮獲英國奧立佛及美國東尼獎8項大獎；還有一大特色是，依照國際巡演慣例，會由多名演員擔任主要角色，台灣版演出將由一男、一女的雙卡司分別詮釋同一角色、踏上同一段旅程，讓觀眾從不同演繹中看見角色的多重面貌。

桑雅‧維努戈帕（前）以女性視角呈現少年PI堅韌與柔軟並存的特質。（JMSUMMER攝，兩廳院提供）

主辦國家兩廳院昨日發布此次舞台劇版《少年PI的奇幻漂流》雙卡司名單，分別是來自倫敦、活躍於劇場與影視圈的卡席夫．高爾（Kashif Ghole），特色是男性的內斂深沉；以及來自紐約、百老匯原創版《少年PI的奇幻漂流》演員之一的桑雅．維努戈帕（Sonya Venugopal），特色是女性的靈動細膩。

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兩廳院也引述編劇羅莉塔．查克拉芭蒂（Lolita Chakrabarti）的說明指出，女性版PI的誕生其實是一場意外，因為有一次原定演員為疫情缺席，臨時只能找到女性演員替補上場，沒想到激盪出令人震撼的詮釋效果。

「當PI成為女孩，故事因此展現出更多細膩與脆弱的層次，也更貼近當代觀眾對女性堅韌力量的理解。」查克拉芭蒂說，「當一個女孩面對生死考驗，她或許不靠蠻力，而是靠智慧與意志生存下來。這樣的勇氣，毫不遜色。」而無論PI是男孩還是女孩，選擇相信、選擇活下去的那一刻，就是最純粹的勇氣。

2025廳院選《少年PI的奇幻漂流》將於7月17至27日演出，詳細的雙卡司輪演期程，可詢OPENTIX。

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