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【藝術文化】2025東尼獎揭曉 最大贏家《也許是美好結局》橫掃6項大獎

2025/06/10 05:30

橫掃6項東尼獎的《也許是美好結局》劇組開心合影，左起為演員Marcus Choi、編劇Hue Park、女主角Helen J Shen、男主角Darren Criss，以及作曲家Will Aronson。（路透）橫掃6項東尼獎的《也許是美好結局》劇組開心合影，左起為演員Marcus Choi、編劇Hue Park、女主角Helen J Shen、男主角Darren Criss，以及作曲家Will Aronson。（路透）

〔記者凌美雪／綜合外電報導〕美國劇場界最高榮譽東尼獎（Tony Awards）於紐約時間8日晚間（台灣9日上午）舉行頒獎典禮，韓國原創音樂劇《也許是美好結局》（Maybe Happy Ending），橫掃「最佳音樂劇」等6項大獎，成為最大贏家。

Nicole Scherzinger於《日落大道》飾演過氣明星，抱回最佳音樂劇女主角獎。（美聯社）Nicole Scherzinger於《日落大道》飾演過氣明星，抱回最佳音樂劇女主角獎。（美聯社）

《也許是美好結局》於2016年12月在首爾首演，描繪21世紀末期，被人類遺棄的機器人之間的愛情與旅程。未來寓言式的新穎題材創下票房新紀錄；2020年以英語完整版於亞特蘭大首演；2024年登上百老匯，就一舉獲得東尼獎10項提名，最終抱走最佳音樂劇、最佳導演、最佳男主角、最佳劇本、最佳詞曲、最佳場景設計等6項大獎。

其他大贏家還包括經典音樂劇《日落大道》（Sunset Boulevard）奪下最佳音樂劇翻演以及最佳燈光設計獎，劇中飾演過氣明星諾瑪戴斯蒙（Norma Desmond）的妮可舒辛格（Nicole Scherzinger），也榮獲最佳音樂劇女主角獎。另《樂士浮生錄》（Buena Vista Social Club）囊括了女配角、最佳編舞、編曲及音效等4項大獎，也是大贏家。

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