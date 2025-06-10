【藝術文化】《美女與野獸》真人版電影交響音樂會 7月重返台灣

《美女與野獸》真人版電影交響音樂會將保留眾星的原聲對白與歌唱，鄭立彬指揮NTSO現場同步演出配樂。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕《美女與野獸》真人版電影交響音樂會將於7月重返台灣，邀請所有迪士尼粉絲與樂迷，跟著貝兒踏上解救父親的旅途，和野獸共同經歷成長，與燭台盧米亞、時鐘管家、茶壺太太一起見證真愛魔法的降臨。

動畫《美女與野獸》由好萊塢傳奇作曲大師亞倫．孟肯（Alan Menken）以百老匯音樂劇形式，針對故事情節量身打造歌曲與配樂，於1992年一舉勇奪「最佳原創配樂」和「最佳原創歌曲」；2017年真人版電影再度力邀亞倫．孟肯操刀，全新製作專屬歌曲，包含貝兒訴說過往情懷的〈How Does A Moment Last Forever〉、野獸感慨追尋真愛過程歷經心碎、寂寞與犧牲的〈Evermore〉、唱出失落與感傷的〈Days In The Sun〉等。

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真人版電影原聲帶邀請了席林．狄翁、亞莉安娜．格蘭德、約翰．傳奇等天王天后跨刀獻唱，將廣受全球樂迷喜愛的經典歌曲以嶄新面貌與觀眾再次相見。而在電影交響音樂會中，將保留主角艾瑪．華森、路克．伊凡斯、艾瑪．湯普遜等眾星的原聲對白與歌唱，搭配由鄭立彬指揮NTSO國立台灣交響樂團現場同步演出配樂。7月19日於台中國家歌劇院、20日於台南文化中心、22日在台北國家音樂廳演出。

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