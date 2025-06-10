【藝術文化】魯朴「守、破、離」開展 挑戰傳統書藝邊界

魯朴從立體裝置、奔放大字到融合媒材的書作，展示書藝的多樣化可能。（橫山書藝館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由桃園市立美術館主辦、橫山書法藝術館承辦的「守、破、離：魯朴書藝展」，為2025年「橫山書法藝術館展覽徵件」策展類唯一獲選計畫，亦是該館首次邀請國外藝術家舉辦個展，展出日本藝術家魯朴（本名小原俊樹）近年重要創作，揭示其從書法技藝到精神的深層探索。展覽即日起至8月18日，於橫山書法藝術館A棟展廳登場。

策展人張登凱指出，本展題名借用自日本茶道大師千利休的藝術哲學「守、破、離」，象徵藝術創作從遵循傳統、突破形式至自由創造的3部曲歷程。魯朴長年投入書法教學與創作，致力於讓書藝貼近當代觀者感受，此次展覽回應其藝術理念，透過策展觀點重新構築觀眾對書法的想像。

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展覽展出魯朴近40件創作，包含取材秦漢文字與碑版詔銘的大型水墨作品，以及結合複合媒材製作的「工藝書」，挑戰傳統書藝的邊界。展場空間設計亦打破書法作品的陳列常規，強化觀者沉浸式的觀看經驗，將書法轉化為一場關於身體、媒介與記憶的感知旅程。其中，〈一一即一（Ⅲ）〉，以書法筆勢重構形式邊界，墨痕中蘊含流動氣韻與哲思。詳詢桃園市立美術館或橫山書法藝術館官網。

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