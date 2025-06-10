【自由副刊】 王兆基／再訪馬鞍山村禮拜堂：觀肉

◎王兆基

◎王兆基

．

一如瘦削者

瘦削岩石不被理解的意義

寮屋的金屬中

唐狗的吠音摩擦

攪礦機如世界持續

不愛與愛的問題

在體內運作

．

山體滑塌的雜草

泥石與肉塊會再生

在我的思想之中

黃蜂針般致力

於一種有形的不甜蜜意識

青簡中永恆的毒性攻擊

憑藉光速飛越兩棵樹之間的影子

尖銳在裡面，也在上面

如十字架在樹裡生長

也在樹的手臂上釘合自我

經文瘦削的四條書線

一如世界，一如詩

一如面孔，一如力量

．

物之死嬰時期

分娩我岩石的意義

凡是瘦削、摩擦甚至美學論

不如羅丹在渾水般

的岩肉裡觀魚

不游的游

思想在石中

雕塑學徒翻譯字面

而觀物如我者

觀我如物者

一如世界，一如詩

一如面孔，一如力量

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