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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 王兆基／再訪馬鞍山村禮拜堂：觀肉

2025/06/10 05:30

◎王兆基◎王兆基

◎王兆基

一如瘦削者

瘦削岩石不被理解的意義

寮屋的金屬中

唐狗的吠音摩擦

攪礦機如世界持續

不愛與愛的問題

在體內運作

山體滑塌的雜草

泥石與肉塊會再生

在我的思想之中

黃蜂針般致力

於一種有形的不甜蜜意識

青簡中永恆的毒性攻擊

憑藉光速飛越兩棵樹之間的影子

尖銳在裡面，也在上面

如十字架在樹裡生長

也在樹的手臂上釘合自我

經文瘦削的四條書線

一如世界，一如詩

一如面孔，一如力量

物之死嬰時期

分娩我岩石的意義

凡是瘦削、摩擦甚至美學論

不如羅丹在渾水般

的岩肉裡觀魚

不游的游

思想在石中

雕塑學徒翻譯字面

而觀物如我者

觀我如物者

一如世界，一如詩

一如面孔，一如力量

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