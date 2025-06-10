限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】 王兆基／再訪馬鞍山村禮拜堂：觀肉
◎王兆基
◎王兆基
．
一如瘦削者
瘦削岩石不被理解的意義
寮屋的金屬中
唐狗的吠音摩擦
攪礦機如世界持續
不愛與愛的問題
在體內運作
．
山體滑塌的雜草
泥石與肉塊會再生
在我的思想之中
黃蜂針般致力
於一種有形的不甜蜜意識
青簡中永恆的毒性攻擊
憑藉光速飛越兩棵樹之間的影子
尖銳在裡面，也在上面
如十字架在樹裡生長
也在樹的手臂上釘合自我
經文瘦削的四條書線
一如世界，一如詩
一如面孔，一如力量
．
物之死嬰時期
分娩我岩石的意義
凡是瘦削、摩擦甚至美學論
不如羅丹在渾水般
的岩肉裡觀魚
不游的游
思想在石中
雕塑學徒翻譯字面
而觀物如我者
觀我如物者
一如世界，一如詩
一如面孔，一如力量
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應