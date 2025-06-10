自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 張郁國／大寶森節

2025/06/10 05:30

◎張郁國◎張郁國

◎張郁國

空氣中飄浮著一股混雜印度雜貨店的氣味及微弱的香水味，群眾的呼喊聲持續從遠處傳來，道路已事先被管制，以便信徒們行走，這些信徒多數穿黃色衣褲，頭頂著一盅被黃絲絨包覆的銀器。一群接一群，亦有三兩個成一組，從半夜過後，如被打開的水龍頭，不斷地流湧向坦克路上的丹達烏他帕尼廟，為了將頭頂銀器皿裡的牛奶獻給神明。群眾中不失狂熱者，有的信徒以一根針豎在鼻尖前方，由上到下貫穿嘴唇及舌頭，或是從嘴角兩側橫向插入而刺穿兩頰的也有，還有在自己的裸背上以掛鉤勾住幾顆萊姆，如此行進著。

很自然的，台灣的乩童印象浮上腦海，只是這些被針穿刺的信徒絲毫沒有激動的情緒展露，倒是頂著牛奶走的行列中有個女人放聲嚎叫，她被兩個男人攙扶著往前走，男人深怕她會重心不穩而讓頭頂的牛奶掉落。

最顯眼的莫過於扛著「卡瓦第」針座的男人，此針座如半球體鋼骨的外殼，罩住上身赤裸的男人，半球體頂端還有一圈被綠葉圍住的環狀飾物，當男人一面走一面上下搖晃針座，或是在原地轉圈時，隨著晃動的綠葉恍如孔雀羽毛般，華麗至極地搖曳，對於罩在自己身上的針座是以幾根鐵鉤勾住兩側皮膚的方式，舞動的男人承受著金屬骨架的重量，尤其被勾住的皮肉又被如此搖晃，男人看起來卻似乎毫無痛覺。

與男人走在一塊的信徒，有人播放節奏感強烈的印度曲子，有人跟著搖擺身軀，將此節慶的氣氛帶出一段高潮，一場宗教的嘉年華在眼前震撼感官。這一夜的執勤，撐著未睡到逐漸疲麻的神經，此時像是被注入一道興奮劑，甦醒在另個神明掌管的國度中。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應