【自由副刊】 張郁國／大寶森節

◎張郁國

◎張郁國

空氣中飄浮著一股混雜印度雜貨店的氣味及微弱的香水味，群眾的呼喊聲持續從遠處傳來，道路已事先被管制，以便信徒們行走，這些信徒多數穿黃色衣褲，頭頂著一盅被黃絲絨包覆的銀器。一群接一群，亦有三兩個成一組，從半夜過後，如被打開的水龍頭，不斷地流湧向坦克路上的丹達烏他帕尼廟，為了將頭頂銀器皿裡的牛奶獻給神明。群眾中不失狂熱者，有的信徒以一根針豎在鼻尖前方，由上到下貫穿嘴唇及舌頭，或是從嘴角兩側橫向插入而刺穿兩頰的也有，還有在自己的裸背上以掛鉤勾住幾顆萊姆，如此行進著。

很自然的，台灣的乩童印象浮上腦海，只是這些被針穿刺的信徒絲毫沒有激動的情緒展露，倒是頂著牛奶走的行列中有個女人放聲嚎叫，她被兩個男人攙扶著往前走，男人深怕她會重心不穩而讓頭頂的牛奶掉落。

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最顯眼的莫過於扛著「卡瓦第」針座的男人，此針座如半球體鋼骨的外殼，罩住上身赤裸的男人，半球體頂端還有一圈被綠葉圍住的環狀飾物，當男人一面走一面上下搖晃針座，或是在原地轉圈時，隨著晃動的綠葉恍如孔雀羽毛般，華麗至極地搖曳，對於罩在自己身上的針座是以幾根鐵鉤勾住兩側皮膚的方式，舞動的男人承受著金屬骨架的重量，尤其被勾住的皮肉又被如此搖晃，男人看起來卻似乎毫無痛覺。

與男人走在一塊的信徒，有人播放節奏感強烈的印度曲子，有人跟著搖擺身軀，將此節慶的氣氛帶出一段高潮，一場宗教的嘉年華在眼前震撼感官。這一夜的執勤，撐著未睡到逐漸疲麻的神經，此時像是被注入一道興奮劑，甦醒在另個神明掌管的國度中。●

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