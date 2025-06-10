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【自由副刊．用藝術發聲】 周書毅／移動所思：從高雄到柏林 － 下

2025/06/10 05:30

◎周書毅◎周書毅

◎周書毅

我的身體最近從高雄舞到了德國，與媒體藝術家傅雅雯《非身體》合作，我再次造訪柏林，上一次來已經是十五年前了！雅雯在德國發展已二十年，而這次排練場所之一是Uferstudios，曾為一座歷史悠久的電車車廠，如今是當代重要的舞蹈發展中心，擁有十七間排練工作室，其中很多間都可以變身為正式的劇場展演空間。工廠變為藝文空間不是什麼大新聞，但專注於當代舞蹈的發展，我還是頭一次看見。這天，另一位在德國發展超過二十五年的舞蹈家孫尚綺，帶領我認識園區，提及有許多重要舞蹈機構進駐於此，也與柏林大學合作，提供下一個世代的舞蹈學生在此創作激盪，挖掘潛力，摸索方向。當然德國不是只有此處以舞蹈為發展重心，柏林也還有許多由民間發起或其他與政府合作的藝術機構，但就規模來說，Uferstudios實在相當可觀且令人敬佩。

約莫1873年開始，這兒曾是鐵路運輸站，當時還是馬拉電車，1896年後轉為電力驅動的電車，1929年柏林交通協會成立，此地成為主要電車車間，戰後柏林分裂，有軌電車軌道停止運行，1961年車庫關閉，轉為中央巴士的車間，直到2007年又轉賣給Uferhallen房地產公司。當時Uferstudios的成立，代表著柏林舞蹈界的期待，在柏林參議院支持下，獲得租用部分廠房二十五年。2012年，更簽訂了一份長達一百九十六年的租約，讓這個空間做為藝術用途，直至2208年。此一舉動，非常具有引領的力量，也讓這空間有了劃時代的使命，讓當代舞蹈能在柏林這座城見證時代與舞蹈歷史的轉變。

你願意簽下多長的合約，讓這片土地能為藝術而發展？我在Uferstudios的六號排練室創作著，其租金提供藝術家優惠價格，比起台灣還更能負擔。環境無法比較，只能思考何以有此差距，是台灣機構的政策問題？還是空間定位的差異？機構與藝術工作者對話的門，實在需要有不同方式的開啟，最重要的是必須回到專業治理，才能善待環境並創造未來。

我目前定居的城市高雄，在鹽埕區也有一座建於1973年的碼頭周邊倉庫，用於糖業、貨運等產業，多年後重整為「駁二藝術特區」。這空間是當時一群在地藝文工作者發現，並成立「駁二藝術發展協會」，期望做為推動南部文化藝術發展的基地。起初，有許多實驗展演在其中發生，是當時民間與政府合作的開始，但2006年後，就交由地方文化局接管，目前仍有一座小劇場和一間展覽場，保有藝術進駐的駐村空間，但多是國際藝術家獲選，其他大型倉庫多半為商業性的展覽或租用，最知名的是大型音樂節等市集活動，其定位也漸漸改變，成為更有規模的商業營運方式，而以藝術創作發展為核心的單位也漸漸遷移出走，創造出周邊環境另一種藝文風景。另一座位處鳳山、專為表演藝術開啟的衛武營國家藝術文化中心，主要定位在於展演與推廣，但受限於體制與政策，是否能創造未來世代的發展之路，值得共思。

當然柏林與高雄很難相較，空間定位也不同，台灣常偏好多功能的需求，而缺少專注單一身體發展的目標，這是從教育現況到產業發展都值得反思的。回到高雄之後，我能做什麼？也許是重新思考下一步的方向與定位，再一次勾勒與自己藝術生命的約定。●

■【用藝術發聲】隔週週二見刊。

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