自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親師會客室】孩子不只有59分

2025/06/10 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／周素珍

「老師，我家孩子只有59分的程度，怎麼忍心逼他到90甚至滿分？」豪豪的媽媽說：「我的孩子能耐到哪裡我清楚……」豪豪因為注意力不集中，學習落同學一大截不說，各項表現也差強人意。隨著課程難度加深，擔心豪豪只會愈落愈遠，而跟媽媽反應，但媽媽卻認定他是「正常發揮」。

但課堂觀察，只要提醒他或給點動力，豪豪的學習成效明顯好轉。豪豪缺乏的是「強迫」及「動力」，但媽媽因不想「給孩子壓力」、「怕孩子辛苦」而順從他的意願，這真的是為孩子著想嗎？

你的孩子真的「不及格」嗎？你清楚孩子的程度嗎？

之前聽一位唐氏症媽媽的教養經驗分享，感觸良深。

「唐氏症先天輸在起跑點上，但在職場，不會因為我的孩子是唐氏症就遷就，孩子得自立。」她說：「我只能引導他、鼓舞他、鐵下心腸讓他去磕碰，這樣孩子才會學著長大，適應社會。真的做不到就不勉強，但沒試或只試一次，憑什麼認定孩子做不到？我沒有要求他一百分，我只希望他及格，能不被環境淘汰就好了，孩子的未來不能只等父母庇蔭。」事實證明，這個媽媽的努力方向是對的，因為孩子樂觀、開朗，甚至不覺得「唐氏症」干預他的未來。

小雲因是早產兒，因而右邊手足僵硬，肢體受限讓她動作不協調。安排掃地工作時，總指派她倒垃圾或擦桌子之類的工作。但小雲媽媽卻希望老師不要特別安排，讓孩子能一視同仁，即使知道孩子用右邊做事吃力、效率也差，但總得學著克服、解決各種狀況。小雲的媽媽不只希望學校這麼做，在家裡也是如此。

我相信比馬龍效應。要求孩子，讓孩子知道「他可以」，你對他有信心，孩子潛移默化下，也增強自信，相信自己的無限可能。包容孩子的缺點，但不縱容孩子「沒努力就放棄」，給孩子正增強，孩子會更有力量補強，良善的親子關係及教養溝通，本應以此為重心。

你會陪孩子寫作業嗎？如果孩子用耍賴、「不會」搪塞來解決問題，食髓知味後，知道「不會最簡單」，到最後「不會」真的變成「不行」。

請多給一點時間及耐心陪伴，激發孩子自主學習的習慣，勿反客為主，鐵下心腸讓孩子獨自完成才是關鍵，「孩子會哭鬧，家庭氣氛變糟」、「怕去學校被老師罵」，請不要被這些理由綁架，「養成獨自解決問題能力」才是孩子成長重要歷程。

沒有一個孩子該是「59」分，也沒有哪個父母希望自己孩子的各項能力在及格邊緣徘徊，如何幫助孩子脫離「不及格」夢魘，請排除成見，隨孩子階段性成長，調整成適合不同成長階段的參與者，用更客觀的態度認識孩子，理解孩子，肯定孩子，再適度地強迫孩子，相信孩子會比及格更及格。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應