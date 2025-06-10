【家庭plus．親師會客室】孩子不只有59分

圖／達志影像

文／周素珍

「老師，我家孩子只有59分的程度，怎麼忍心逼他到90甚至滿分？」豪豪的媽媽說：「我的孩子能耐到哪裡我清楚……」豪豪因為注意力不集中，學習落同學一大截不說，各項表現也差強人意。隨著課程難度加深，擔心豪豪只會愈落愈遠，而跟媽媽反應，但媽媽卻認定他是「正常發揮」。

但課堂觀察，只要提醒他或給點動力，豪豪的學習成效明顯好轉。豪豪缺乏的是「強迫」及「動力」，但媽媽因不想「給孩子壓力」、「怕孩子辛苦」而順從他的意願，這真的是為孩子著想嗎？

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你的孩子真的「不及格」嗎？你清楚孩子的程度嗎？

之前聽一位唐氏症媽媽的教養經驗分享，感觸良深。

「唐氏症先天輸在起跑點上，但在職場，不會因為我的孩子是唐氏症就遷就，孩子得自立。」她說：「我只能引導他、鼓舞他、鐵下心腸讓他去磕碰，這樣孩子才會學著長大，適應社會。真的做不到就不勉強，但沒試或只試一次，憑什麼認定孩子做不到？我沒有要求他一百分，我只希望他及格，能不被環境淘汰就好了，孩子的未來不能只等父母庇蔭。」事實證明，這個媽媽的努力方向是對的，因為孩子樂觀、開朗，甚至不覺得「唐氏症」干預他的未來。

小雲因是早產兒，因而右邊手足僵硬，肢體受限讓她動作不協調。安排掃地工作時，總指派她倒垃圾或擦桌子之類的工作。但小雲媽媽卻希望老師不要特別安排，讓孩子能一視同仁，即使知道孩子用右邊做事吃力、效率也差，但總得學著克服、解決各種狀況。小雲的媽媽不只希望學校這麼做，在家裡也是如此。

我相信比馬龍效應。要求孩子，讓孩子知道「他可以」，你對他有信心，孩子潛移默化下，也增強自信，相信自己的無限可能。包容孩子的缺點，但不縱容孩子「沒努力就放棄」，給孩子正增強，孩子會更有力量補強，良善的親子關係及教養溝通，本應以此為重心。

你會陪孩子寫作業嗎？如果孩子用耍賴、「不會」搪塞來解決問題，食髓知味後，知道「不會最簡單」，到最後「不會」真的變成「不行」。

請多給一點時間及耐心陪伴，激發孩子自主學習的習慣，勿反客為主，鐵下心腸讓孩子獨自完成才是關鍵，「孩子會哭鬧，家庭氣氛變糟」、「怕去學校被老師罵」，請不要被這些理由綁架，「養成獨自解決問題能力」才是孩子成長重要歷程。

沒有一個孩子該是「59」分，也沒有哪個父母希望自己孩子的各項能力在及格邊緣徘徊，如何幫助孩子脫離「不及格」夢魘，請排除成見，隨孩子階段性成長，調整成適合不同成長階段的參與者，用更客觀的態度認識孩子，理解孩子，肯定孩子，再適度地強迫孩子，相信孩子會比及格更及格。

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