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【藝術文化】台灣文學國家隊前進首爾國際書展 讓世界看見「台灣感性」

2025/06/11 05:30

文化部長李遠（前排左5）與228事件紀念基金會執行長藍士博（前排左2起）、國家人權博物館館長洪世芳、文化部人文及出版司司長楊婷媜、財團法人台北書展基金會董事長郝明義、文策院董事長王時思、文策院副院長張文櫻、台灣文學館館長陳瑩芳、參展作家及書展代表等人合影。（記者董柏廷攝）文化部長李遠（前排左5）與228事件紀念基金會執行長藍士博（前排左2起）、國家人權博物館館長洪世芳、文化部人文及出版司司長楊婷媜、財團法人台北書展基金會董事長郝明義、文策院董事長王時思、文策院副院長張文櫻、台灣文學館館長陳瑩芳、參展作家及書展代表等人合影。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025年首爾國際書展將於6月18日至22日在韓國首爾COEX展覽中心舉行。台灣今年首度以「主題國」身分參展，文策院昨（10）日舉辦行前記者會，文化部長李遠亦親自出席。他形容這次是「台灣文學國家隊」首度整隊出征，期盼以文學、繪本與漫畫共構的「台灣感性」，在世界舞台上被更多人看見。

台灣館主視覺由插畫家Croter洪添賢設計繪製。（記者董柏廷攝）台灣館主視覺由插畫家Croter洪添賢設計繪製。（記者董柏廷攝）

李遠致詞時表示：「什麼是台灣感性？一個有高山被海洋圍繞的小島，被一次又一次捲入世界的大歷史中，被殖民、被侵犯。但島上的人卻練就了一種包容韌性，吸收外來者的文化，迅速與世界接軌，發展出自己獨一無二的文化底蘊，終於被世界看見。」

文策院董事長王時思期許，藉由這次台灣首度擔任首爾書展主題國，能讓更多韓國讀者看見台灣的書寫與故事，感受出版及文化人所傳遞的台灣感性。「這並不是一次性的活動合作，而是文化友好關係的建立，未來無論是出版、影視或遊戲上，文策院將持續推動與韓國內容產業長遠且多元的合作。」

今年隨團赴韓的23位作家中，包括13位文學作家、6位繪本創作者與4位漫畫家，更不乏得過獎的電影導演、演員與樂團主唱。李遠指出，顯見當代台灣創作者早已超越單一身分，「跨域，也將成為未來台灣文學的特色之一。」作家群包含平路、吳明益、吳曉樂、周見信、林小杯、林廉恩、阿潑、唐福睿、馬尼尼為、夏曼．藍波安（由董恕明教授代表）、張筱琦、張嘉祥、陳沛珛、陳思宏、陳雪、黃一文、楊双子、廖軒毅、蔣孟芸、鄧九雲、薛西斯、瀟湘神、Pam Pam Liu等人。李遠補充，「雖然看起來這只是一場以台灣為主題國的國際書展，但是動員了全台灣最堅強的團隊，相信這也會是一場『文學的造山運動』。」

此次台灣主題國館由文化部補助、文化內容策進院主辦及台北書展基金會承辦，結合台灣文學館、國家人權博物館會共同執行，除了支持23位已有韓文版書籍的台灣創作者，以及20位版權專業人士隨團參展，預計將有近300位台灣出版同業一同實體參展。文策院透露，台灣館開幕首日特別邀請隨團創作者張嘉祥所屬的台文樂團「裝咖人」呈現串聯文學與音樂的跨域演出，表演專輯《夜官巡場》多首曲目，藉此翻開台韓文化交流的新篇章。

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