【藝術文化】AI助10語詮釋 台崑《牡丹亭．驚夢》攜手聲樂家開唱

下半場的崑曲《牡丹亭‧驚夢》，由謝樂（左）飾演杜麗娘、奈諾‧伊安飾柳夢梅。（台灣崑劇團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕《牡丹亭．驚夢》中經典的曲段〈好姐姐〉裡，有幾句詞：「閑凝眄，生生燕語明如翦，嚦嚦鶯歌溜的圓。」意指春天遊園凝神聽著優美動人的鶯聲燕語。台灣崑劇團繼原典版《牡丹亭》之後，本週將推出一場讓人耳目一新的「嚦嚦鶯歌溜的圓」音樂會，請AI相助，創新將〈皂羅袍〉與〈好姐姐〉的內容轉譯為10種語言，成為一場藝術歌曲與崑曲對話。

上半場聲樂與崑曲的對話，由女高音黃莉錦（左圖）、次女高音范婷玉擔綱演出。（台灣崑劇團提供）

從音樂會製作人洪敦遠的背景來看，不難理解他想藉由全新視角在當代推廣崑曲的用心。做為台灣崑曲推手洪惟助的兒子，洪敦遠從小耳濡目染，自北藝大傳統音樂學系音樂理論組畢業後，又赴德國法蘭克褔音樂與表演藝術大學進修作曲，擅長作曲與指揮。

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「這場音樂會的形式很特別，簡單來說，上半場是10首10種語言的歌曲，下半場是崑曲《牡丹亭．驚夢》。」洪敦遠說明，此次將崑曲的文本，以多種語言重新詮釋，再由他親自譜成樂曲，雖然對創作者和演唱者而言，每一個音符都是跨越語言隔閡的冒險，卻也是一場充滿挑戰的藝術探索，將傳統與現代、東方與西方緊密相連。

創作過程也藉助AI，但並非把崑曲的文本直接丟給AI翻譯，而是先將湯顯祖的詞翻譯成白話文，再分別以各語言下指令，讓AI以把各種語言當「母語」的前提重新創作歌詞，也讓每種不同語言自然帶出不同文化的語境。

10種語言包括英、德、法、義、西、日、韓、台、客與粵語，寫成了10個不同風貌的曲子，由次女高音范婷玉、女高音黃莉錦及鋼琴家謝欣容等人詮釋，洪敦遠說，「我希望不同語言背景的人聽到這些歌曲時，會想知道它們背後的故事。」下半場的崑曲《牡丹亭．驚夢》，則由謝樂飾演杜麗娘、奈諾．伊安飾柳夢梅、呂家男飾春香。6月13日晚間在國家兩廳院演奏廳演出。

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