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【藝術文化】資深政論家南方朔辭世 享壽78歲
知名政論家、作家南方朔辭世，享壽78歲。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔記者董柏廷／台北報導〕知名政論家、作家南方朔（本名王杏慶）於昨（10）日下午辭世，享壽78歲。資深媒體人陳浩在臉書證實消息，表示王杏慶於家中安詳辭世，消息傳出後，新聞與政治圈人士紛紛哀悼，更有人於網上發表感慨：「前輩的殞落，也是新聞黃金時代的落幕」。
南方朔1946年出生，畢業於台灣大學森林研究所，後於文化大學實業計畫研究所博士班結業。早年從事新聞工作，曾任《中國時報》記者及主筆，並與司馬文武、周天瑞、王健壯共同創辦《新新聞》，歷任發行人兼總主筆。曾任職於《亞洲週刊》，長期於《中國時報》、《聯合報》、《自由時報》、《蘋果日報》等報刊撰寫專欄，是台灣戒嚴時期極具影響力的知識分子之一。
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南方朔筆耕數十年，著作等身，涵蓋社會評論、語言思辨、詩文創作等領域，代表作包括《笨蛋！問題在領導》、《語言是我們的居所》、《回到詩》等。2007年獲頒中國文藝協會文學評論獎，肯定其在文化評論領域的貢獻。
他一生發表過大量政論，以博學旁徵、嚴謹考據著稱，善於由字詞語源延展論述，結合中西典籍與當代表達，鋪陳出深具洞察力的評論視野。其散文風格平實親切，文字淺白而不失深度，常從生活經驗與閱讀感受出發，引領讀者重新思考生命與時代的脈絡。他曾寫下「閱讀是良知的召喚」，並為上百本新書撰寫序文，勉勵當代人不忘思辨與文字的力量。許多晚輩記者與評論人至今仍視其筆法與論述為典範，足證其影響之深遠。
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