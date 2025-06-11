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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 毓秀／外婆的手工味

2025/06/11 05:30

◎毓秀◎毓秀

◎毓秀

我年輕做生意時，能一邊招呼客人一邊偷瞄牆上電視正在播的港劇。女兒念大學那陣子，就算面前攤著英文書準備考試，也不會忘記追螢幕裡的日本連續劇。現在，外孫則是吃飯配筆記型電腦中的韓國綜藝節目。

不知他是受到哪個介紹飲食的節目所啟發，有天，竟然跟我講解了一番韓國人所謂的舌味和手工味。

最後，他語重心長地強調：「外婆，雖然7-11的便當有滿滿舌味，算還可以吃，而妳自己做的蘿蔔糕不總是剛剛好，有時太軟裡面爛爛的，有時太硬像在吃魚板，而年糕的甜度有時適中有時不夠，品質不穩定，無法標準一致，但那就是外婆的手工味！」

我一聽，不知道該哭還是笑，不明白他想稱讚我還是損我。

轉念一想，能吃出次次不同，也表示每次都有用心在吃。

總算沒白做了十八年的飯菜給他吃。●

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