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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．全球觀測站】矽谷買房 「信」了嗎

2025/06/11 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／趙凱喬

漫長的矽谷看房旅程終於畫下句點。歷經一年半的時間，看了超過一百間房、與兩個買方經紀人合作、讀了無數的房屋報告；期間出過5次價，失敗了4次……身為美國首購族、房產小白，所有的跌撞磕碰似乎都是一種必經過程，然而，其中讓我最難以接受的，就是這裡的「買家信」文化。

什麼是買家信？就是潛在買家在參與競價時，除了正式的合約文件外，另外寫給屋主的信；目的是希望能在眾多的出價中脫穎而出、打動屋主，內容不外乎介紹自己的家庭背景、工作，以及表達對這間房子的喜愛，或是說明為什麼這個家對他們意義重大，有時甚至還會附上全家福的照片等等。

從正面角度來看，美國做為移民國家，人們普遍重視個人故事與家庭價值，很多時候屋主住在房子裡幾十年，對其懷有深厚感情，也因此特別在意接手者能否真心珍惜這份「家」的延續；但，近年這種買家信做法產生不少質疑與爭議，主要原因來自潛藏的歧視風險。

若信中提及族裔、宗教，甚至性傾向或婚姻狀況，都很有可能讓賣方做出帶有偏見的選擇；舉例來說，假使其中一方買家為白領階層，另一方買家為勞動家庭，賣方很有可能因為偏好前者呈現的生活背景，而傾向選擇前者，並非考量雙方的實際購買能力與條件，這種非客觀的考量，便可能構成對後者的歧視。

儘管買家信文化存在諸多爭議，但像在矽谷灣區、紐約等房市競爭極為激烈的地區，仍是相當普遍；當然，若賣方為建商或大型開發公司，則通常無需提供此類信件，不過，矽谷灣區地段佳的房屋多為屋齡較高的老房，因此需要撰寫買家信爭取屋主青睞的情況則是屢見不鮮。

然而你永遠無法確定，最後那封「買家信」到底助攻了多少？屋主是否真因為被你信件的內容打動，而選擇了你？還是僅因那些漂亮的出價及吸引人的購買條件。買家信文化固然有它溫暖的一面，讓交易過程多了一點人味與故事性，但在現實的市場機制下，我自己是很難相信，賣家會因為一封素昧平生之人所寫的信，而淘汰其他的較高出價。

即便我心中對買家信文化始終難以苟同，但既然決定了要參戰這場瘋狂的競爭，也只能乖乖遵守當地的遊戲規則。撰寫買家信儼然成了某種「高難度寫作挑戰」：要有情感、但不能敏感，要真誠、又不能過頭，要包裝故事、又不能透露太多細節，著實考驗買家的寫作能力。

我不禁想，不曉得這會不會也是對「不擅長寫作的買家」，另一種變相的歧視？雖然這場買房戰役終於落幕，但「買家信」這道關卡，仍讓人五味雜陳。

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