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【藝術文化】李德與熊秉明的美學對話 高美館「相忘於江湖」見證藝術共鳴

2025/06/12 05:30

【藝術文化】李德與熊秉明的美學對話 高美館「相忘於江湖」見證藝術共鳴熊秉明《銅雕系列》作品以水牛、馬匹為主題，展現渾厚生命力。左為其代表作〈歸途〉銅，77 x 80 x 16 公分。1998。
（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／高雄報導〕由高雄市立美術館主辦的「相忘於江湖：李德×熊秉明」展，展出李德與熊秉明兩位華人藝術家的代表創作，邀民眾一同進入藝術的靜謐江湖。即日起至9月14日，在高雄市立美術館2樓展覽室展出。

李德〈夕陽〉（左）油畫60.5×72.5公分。1972。〈歲月悠悠〉（右）油畫，116.5×72.5公分。1968。（記者董柏廷攝）李德〈夕陽〉（左）油畫60.5×72.5公分。1972。〈歲月悠悠〉（右）油畫，116.5×72.5公分。1968。（記者董柏廷攝）

展名「相忘於江湖」，語出《莊子．大宗師》，意指在困境中瀟灑分離、各自自由地存在。高美館策展團隊指出，這一命題象徵李德與熊秉明各自獨立卻精神共鳴的創作歷程，也是兩位藝術家在人生與藝術選擇上對自由與存在的回應。

【藝術文化】李德與熊秉明的美學對話 高美館「相忘於江湖」見證藝術共鳴熊秉明〈嚎叫的狼〉鐵，61×63×40公分。1954。
（記者董柏廷攝）

李德與熊秉明皆出生於20世紀初的戰亂年代，卻走上了風格迥異的藝術之路。李德於戰後來到台灣，長年從事教學與創作，對台灣現代美術發展具有深遠影響；熊秉明則自台大哲學系畢業後赴法留學，長居巴黎，是享譽國際的華人雕塑藝術家。兩人皆具哲學與文學素養，作品風格深邃，並致力於東西方美學融合的實踐探索。

李德擅長透過層層筆觸與細膩色彩，捕捉記憶與時間的變化。本次展覽共展出其油畫近70件、水彩14件與素描逾50件，呈現其藝術歷程由具象、抽象至形而上詩意階段的轉化。其畫作既具風景印象，卻非對景再現，而是情感與思維在畫面中的流轉，展現其對空間與存在的敏銳感觸。

熊秉明以雕塑創作見長，作品融合東方精神與現代雕塑語彙。他早期的《焊接系列》展現材質張力與造形美感，中期的《銅雕系列》則以動物如水牛、馬匹為主題，表現渾厚與生命力，晚期則轉向內斂與形體簡化的思考。本次展出其雕塑作品逾20件，另有水彩、素描與書法共54件，呈現其豐富多樣的創作脈絡。

兩位藝術家的作品在展覽中彼此對話，在視覺與思想層面展現動靜交融、形意相映的張力，也使觀眾得以在空間中穿梭於雕塑與繪畫之間，體會兩人以藝術為生命表述，映照各自的自由與堅持，觀眾或可思考，在變動與距離之間，藝術如何成為彼此相望、又得以相忘的契機。

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