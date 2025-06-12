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【藝術文化】北藝學院公布秋季課程 林懷民開講創作歷程

2025/06/12 05:30

台北表演藝術中心董事長王文儀（右起）、戲劇研究者楊莉莉、雲門舞集創辦人林懷民、光寶文教基金會執行長張衣宜等人合影。（北藝中心提供）台北表演藝術中心董事長王文儀（右起）、戲劇研究者楊莉莉、雲門舞集創辦人林懷民、光寶文教基金會執行長張衣宜等人合影。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心主辦的「北藝學院」秋季課程，共規畫14場講座與8場工作坊，聚焦歐洲劇場與創作構作，延續春季課程探討東方傳統文本。邀集林懷民、楊莉莉、羅仕龍、王世偉等人授課，邀請18歲以上創作工作者報名參與，部分講座亦開放一般觀眾購票，將於8月5日至12月23日在北藝中心陸續登場。

北藝中心董事長王文儀表示，課程將從法國劇場與北歐劇作為起點，引導學員認識劇場與文化政策的互動，也透過工作坊深化構作訓練與文本轉譯實踐。尤其，「林懷民老師是台灣藝術家走向國際的重要領航者，他的現身說法將為年輕世代帶來巨大啟發。」

雲門舞集創辦人林懷民將首度於北藝學院授課。他提到，自己並非舞蹈科班出身，早年在美國僅短暫就讀瑪莎．葛蘭姆學校，創作歷程可說是一次又一次的補習成果。「我想講的不是技巧，而是創作歷程中的學習與突破。創作是個人與文化的補課。」他亦提及，劇場觀眾的結構應更廣泛：「基層觀眾才是劇場的主力，我們是否忽略了這些人？」這次授課他將分享從無知到走遍世界舞台的歷程。

除了林懷民，法國劇場研究學者楊莉莉將以「認識法國戲劇」為主題，介紹劇場體制、文藝政策與導演美學，並透過莫理哀《守財奴》的劇本導讀，引領學員掌握讀劇方法。清華大學副教授羅仕龍則以「我們的時代，我們的福瑟」為題，分析2023年諾貝爾文學獎得主庸．佛瑟（Jon Fosse）的創作結構與風格。導演王世偉將主持「戲劇構作工作坊：及物之間」，從語言節奏與舞台空間切入，並與音樂創作者及編舞家共創對話場景。活動詳詢OPENTIX。

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