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藝文 > 自由副刊 > 極短篇

【自由副刊．極短篇】 陳莉文／豌豆公主

2025/06/12 05:30

◎陳莉文◎陳莉文

◎陳莉文

小美在追問專案進度的電話中徹底甦醒，她昨天沒有睡好。前天，大前天，大前天的前天，她也沒有睡好。明明睡了八小時，卻好像根本沒有睡過。

她洗漱穿衣，打開電腦，拉緊神經，視訊會議一結束，她又出門去試躺床墊。

她在Google Maps上標記了許多門市地址，退過三、五次網路上買的床墊之後，她開始走進寢具門市親自試躺。這半年來她已經陸續躺過幾十張床，從彈簧床睡到獨立筒，從乳膠床睡到記憶棉，甚至她正在考慮去醫院睡一個晚上，讓一堆儀器分析她的睡眠。

最初是從腰痠背痛開始的，起床時感覺脖子快要從頭上掉下來。號稱人體工學的枕頭何其多，領薪水後她買了一顆三千多塊的蝶形釋壓護頸枕，睡了一陣子，有一天不知不覺又睡回老家帶來的市場枕頭。

她整夜做夢，不是身歷其境的那種夢，是一邊意識到自己在做夢，一邊做夢。既不是噩夢，也不是好夢，就只是夢而已。朋友建議她去收驚，或找個風水師去租屋處看看，也有在吃安眠藥的同事好心分了一顆給她，睡前她剝半再剝半配水服下，夢倒是不做了，可是起床後一整天像隻夢遊的大笨鳥。

她去芳療、按摩、看復健科，聽白噪音、頌缽，上瑜伽體驗課，漸漸她認為一定是房東附的床墊不適合她，於是展開了尋覓完美床墊的旅程。

請問為什麼想要換床墊呢？這往往是她踏入店門後要面對的第一個問題。第二個問題是：現在睡眠上遇到了什麼困難呢？她一次又一次嘗試說明自己的困境，手指在空中比手畫腳：「我就是無論怎麼睡都覺得不對勁……」

一道雷蓋過了門市小姐的聲音，「不然你可以試試看我們家的……」

自動門默默關上。小美遮著髮縫衝入午後的雨中，小跑步搭上返家的公車。不要感冒，千萬不要感冒，拜託要感冒也要等到案子結束之後，她想。用力推開租屋處的門，她狼狽地打了個冷顫，窗玻璃上出現一位渾身溼透的年輕女子，像極了可憐的豌豆公主。

但是這個四十年的五坪小房間裡，並沒有王子在等她。●

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