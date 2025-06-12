【家庭plus．生活大補帖】愛 需要技藝

圖／達志影像

文／雨青

母親來電向我數落外子不是，起因公公四月初赴日賞櫻突發心肌梗塞，迄今病況趨穩轉住普通病房，距返台尚需時日，大姑留日照顧，每日回報公公恢復情形，外子則陪婆婆留守南部老家，終日等盼好消息。

日子不覺晃過一旬，期間我曾南下關心留待數天，而母親在意外子不曾返家關懷伴侶，獨留我一人顧家，一人打理生活大小事，最令她無法諒解的是，連基本家用也不支付，全由我一人負擔。

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我明白母親情緒激憤的話語間飽含憂心與不忍，她擔憂原本兩人互相照應的平穩日子突然失衡，不忍我承受工作壓力之餘，還得獨扛家務瑣事，這不是她以為的理想婚姻，不如單身。四十後才出嫁，離家獨居齡近二十，獨立生活之於我很是尋常，也懂得享受自樂，母親大可不必煩惱，不過，為人父母的熟慮怎是子女能夠企及的？昔日單身，操煩老病沒人顧，今日婚嫁，憂愁女兒被欺負，如何都不放心。

其實，外子不是不想回家，實是婆婆年逾八旬，首次遭逢老伴病重且滯留國外醫治，萬般心焦亟需陪伴，眼下只剩外子，他能離開嗎？也只有他在，得以隨時聯繫大姑傳達公公病情給婆婆，讓老人家安心。至於給付家用，他也不是沒關切，是被我婉拒了。眾所周知海外醫療費用如天價，公公光開刀便花了近300萬台幣，加護與普通病房一日分別30萬和7萬，何況所住不止一日，搭機回國最低也需20萬，國內健保補貼相當微薄，公公又沒額外加保，一介貧農有多少資產？最終無疑交由子女負責。我們僅僅小戶並非大家，外子為籌措鉅額醫療費已焦頭爛額，我怎忍心向他索討家用？

不否認，突發事件嚴重衝擊與其相涉的所有家庭，婆家、娘家以及我與外子組成不久的小家庭。曾懷疑，若知曉救治鉅款顯然拖垮子女，是否考慮放棄急救，讓老人家平靜辭世？外子與大姑平常極孝順兩老，人終老不正圖個生前兒女盡孝，臨死一路好走？姊姊數句以生命凝就的肺腑之言掃盡我盤踞多日的困惑，她說父母與子女的愛向來不對等，父母總傾盡所有給子女，子女卻未必。但急症救難關頭，不管哪方大多會盡力一試，不想留下遺憾。姊弟本於孝心趁兩老步行穩健陪同遊日賞花，豈料天寒雪降，平日無患心疾的公公竟診出重症，一家頓時手足失措，要救，尤其家人關係緊密又和諧；不救，鬼差的負疚感將令外子抱憾終身。

艾倫．狄波頓曾言：「愛是一種技藝，而不只是一股熱情。」母親的疾言怨懟、我的左右為難、婆婆全家的勞心忐忑，莫不基於愛。我們對愛都擁有十足熱情，但直面變故，徒具熱情遠遠不夠，必須讓愛升華成技藝，它不是一時衝動，也非乍現即逝的情緒，而是一門運用巧技加工後的技術，它仰賴施者技巧性而不盲目的打磨鍛鑄，落實於日常，考驗於意外，是學習也是修行。祈願我們在劫難中，攜手修習並共同成長，相信歷劫後的愛更能完滿自己，熠耀他人。

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