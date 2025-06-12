【家庭plus．親子會客室】野口式攻擊

野口式攻擊

文／張瓊方

通常剛認識我們家的小琔，都會知道她有著恬靜的外表，害羞的個性，和超強的手作能力。

但她還有個祕技，發生的場景，通常會在媽媽和好朋友在一起的時候，因為好久不見，一定要盡情地聊天，把之前落後的進度趕完。工作上遇見的妖魔鬼怪、社區鄰居的詭異行徑、夫妻之間的你來我往，孩子們的十八般武藝，當然，還有荷爾蒙的高低。這些都在我們的討論範圍之內，除了好朋友，不太會想讓別人知道的事。

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就在講得口沫橫飛，情緒激動不已，比手畫腳的時候，眼角餘光會發現有一個小孩站在我們旁邊，不知默默地旁聽了多久？心臟無力的人，真的會被嚇死。這就是江湖流傳已久的「琔姐的野口式攻擊」。

有看過卡通《櫻桃小丸子》，應該都知道野口同學總是無聲無息地飄蕩到小丸子的背後，冷冷地來一句。我們家的小琔就像這樣，走路不帶聲音，飄來飄去地收集情報，然後過兩個禮拜後，突然來一下：「媽媽，妳那天說的意思是不是……」

媽媽聊天本來是放鬆，結果還得隨時警惕：「野口來了！野口來了！」讓我聊得步步為營，膽戰心驚。

但換個角度想，小琔這天賦也許是個職業優勢。「情報蒐集員」聽起來是不是挺高級的？如果哪天她真想從事這行業，媽媽絕對願意附上履歷推薦，保證她的技能「好得不得了」！

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