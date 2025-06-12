【家庭plus】我家的餐桌

圖／早立木

共餐人數：3人

菜色說明：這是一頓很日常的晚餐，兼職下班的媽媽為孩子與外子準備的料理。依照3人喜愛，搭配的菜色只有白飯與小碗的高麗菜絞肉是前一晚留下，其餘菜色是自助餐打包的。

鍋內還有尚在烹煮油煎的鯖魚，我家小子非常能吃，國中一年級正在成長發育，胃口很好。

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猜猜我的兩份盤內菜色要價多少？雞蛋豆腐與宮保雞丁都是兩份量，重視蔬菜的我一定會增加蔬菜豐富性，這些要價230元。

高麗菜絞肉是母親料理的一道家常菜，非常適合拌飯吃，也是我的最愛，只要想起母親，我就會料理這道菜。若純素料理只需高麗菜與紅蘿蔔拌炒，喜歡薑可多添加薑末，風味會更優。

不論如何料理或是什麼類型餐點，在家吃飯就是讓最平凡的事有幸福感。（文、圖／早立木）

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