自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus】我家的餐桌

2025/06/12 05:30

圖／早立木圖／早立木

共餐人數：3人

菜色說明：這是一頓很日常的晚餐，兼職下班的媽媽為孩子與外子準備的料理。依照3人喜愛，搭配的菜色只有白飯與小碗的高麗菜絞肉是前一晚留下，其餘菜色是自助餐打包的。

鍋內還有尚在烹煮油煎的鯖魚，我家小子非常能吃，國中一年級正在成長發育，胃口很好。

猜猜我的兩份盤內菜色要價多少？雞蛋豆腐與宮保雞丁都是兩份量，重視蔬菜的我一定會增加蔬菜豐富性，這些要價230元。

高麗菜絞肉是母親料理的一道家常菜，非常適合拌飯吃，也是我的最愛，只要想起母親，我就會料理這道菜。若純素料理只需高麗菜與紅蘿蔔拌炒，喜歡薑可多添加薑末，風味會更優。

不論如何料理或是什麼類型餐點，在家吃飯就是讓最平凡的事有幸福感。（文、圖／早立木）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應