【藝術文化】高雄春藝自製旗艦歌劇《弄臣》 攜手高市交6/20衛武營重磅登場

高雄春天藝術節旗艦歌劇《弄臣》將於6月20、22日在衛武營演出。高市府文化局副局長簡美玲（左8起）、台積電文教基金會執行長許峻郎、高市交指揮吳曜宇、衛武營藝術總監簡文彬及高雄愛樂基金會執行長朱宏昌（左7）等人，於記者會後與演員合影。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市春天藝術節攜手高市交響樂團推出第8部自製旗艦歌劇《弄臣》，為威爾第歌劇經典鉅作，結合動人音樂、華麗排場，上演善惡、愛恨與復仇交織的感人戲碼，將於6月20、22日在衛武營演出。

愛爾蘭男高音蓋瑞．戴維斯林（左）飾演公爵曼都瓦，女演員翁若珮飾演殺手妹妹瑪達蕾娜，演出《弄臣》劇中〈可憐的年輕人〉橋段。（記者陳文嬋攝）

高雄春天藝術節自製多部歌劇獲好評，高市府文化局副局長簡美玲昨（12）日在宣告記者會上致詞，感謝工作人員這一個月辛苦密集彩排，也代表高市府感謝台積電文教基金會贊助，讓節目呈現更臻完美，邀請觀眾進劇場觀戲。

請繼續往下閱讀...

台積電文教基金會執行長許峻郎說，很開心第一次跟高雄展開的合作是「歌劇」，基金會長期推廣精緻藝文，以實際力量回饋廠區所在地社區，期盼透過藝企合作模式，為高雄提供最優質藝文饗宴，提升民眾精神生活。

歌劇《弄臣》劇情直指人心，善與惡、愛與恨交織，呈現人性複雜與矛盾、社會黑暗面，甚至暗黑復仇、犧牲與救贖，劇情高潮迭起，搭配華麗排場演出，加上精湛藝術創意、動聽歌聲舞影，完美結合音樂與戲劇，成為歌劇史上不朽經典鉅作。

《弄臣》以動人音樂著稱，優美旋律令人印象深刻，包括公爵演唱的〈善變的女人〉輕快浮誇旋律反映花心本性，吉爾達演唱〈可愛的名字〉充滿對愛情純真與憧憬；還有四重唱〈愛神的美麗女兒〉由4名角色同時發聲，巧妙將多層次情感糅合，詮釋角色內心世界，多首經典名曲廣為流傳。

此次歌劇《弄臣》邀來義大利導演詹尼．桑圖奇，2名外籍男主角則分別為愛爾蘭男高音蓋瑞．戴維斯林飾演公爵、墨西哥男中音阿弗雷多．達薩飾演弄臣，而女主角弄臣的女兒吉爾達角色則由前（2023）年在《愛情靈藥》中表現亮眼的賴珏妤演出，全劇角色眾多，聚集了國內知名聲樂家包括羅俊穎、翁若珮等人共同演出。

北藝大音樂學研究所專任助理教授車炎江解析，全劇時空背景從16世紀移轉到1950年代，原本的花心公爵變成有錢公子哥，弄臣也非以往常見駝背小丑扮相，而是酒吧服務生；舞台設計以20世紀美國藝術家霍普繪畫風格為藍本，集結大量國內外傑出人才參與合作，令人引頸期盼。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法