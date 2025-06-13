自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】跟著「We TAIWAN」前進世博 文化部提多項暖身方案

2025/06/13 05:30

療癒人心的a-We娃娃裝進流行的「痛包」，是這次「文化世博」最搶手的周邊商品。（文化部提供）療癒人心的a-We娃娃裝進流行的「痛包」，是這次「文化世博」最搶手的周邊商品。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部將於8月在日本舉辦「We TAIWAN臺灣文化in大阪．關西世博」系列活動，匯聚來自台灣與日本的38組藝術家、超過545位團隊成員，展開129場次演出。所有活動開放免費參與，還有線上遊戲率先開跑，而部分現場活動則自即日起開放預約。

為爭取曝光機會，文化部長李遠（左）帶一批「a-We」痛包到行政院院會，與會者紛紛笑問痛包是什麼？（文化部提供）為爭取曝光機會，文化部長李遠（左）帶一批「a-We」痛包到行政院院會，與會者紛紛笑問痛包是什麼？（文化部提供）

其中，線上遊戲「a-We POKE POKE」是超紓壓的點擊遊戲，過程中「a-We」會逐漸膨脹，直到爆破分解出許多「小a-We」，更會藉著全球玩家的積分累積，分階段解鎖由10位台灣插畫家設計的限定道具，屆時可帶到8月進化版的「a-We TO GO」冒險遊戲中，佩戴於a-We身上，在大阪市區進行一場虛實整合的城市冒險。文化部表示，目前全球玩家持續擴增中，現正累積解鎖第6個限定道具，民眾可加入「We TAIWAN」LINE帳號一起解鎖關卡。

線上遊戲「a-We POKE POKE」目前已完成解鎖到第5個限定道具，是台灣插畫家「安怎？」創作的彩蛋道具「奇異鳥寶寶（偷叼）」。（文化部提供）線上遊戲「a-We POKE POKE」目前已完成解鎖到第5個限定道具，是台灣插畫家「安怎？」創作的彩蛋道具「奇異鳥寶寶（偷叼）」。（文化部提供）

喜歡創作的人，則可以到「We TAIWAN」X社群上參加「a-We創作大會」徵件活動，只要以a-We為主角，創作出能展現台灣風貌的照片或圖片，在6月20日前投稿，獲得最多按讚數前10名的創作者，即可獲得a-We玩偶，前3名更將加碼獲得徽章組。

至於在日本的現場活動，須事先預約參與的包括至今巡演世界超過100場的經典科技舞蹈作品《黃翊與庫卡》；曾榮獲2024威尼斯影展入圍肯定的XR創作《放開你的頭腦》；結合台灣原創動畫、環形投影、體感裝置與聲光特效的沉浸式親子劇場《移動故事屋》；「台灣電影的璀璨今昔」10部電影，以及「遺留未來VR360播映」10部原創VR作品。

觀眾只要加入「We TAIWAN」LINE帳號（@we_taiwan），就可輕鬆查詢節目資訊、預約場次，並管理電子票券。此外，在童書之森上演的默劇《虎姑婆》及室內樂feat.讀繪本演出，則需在童書之森官網（https://kodomohonnomori.osaka/）每日進場預約系統預約。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應