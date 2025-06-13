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【藝術文化】盡覽52件印象派珍藏畫作 「從莫內到美國」跨海登台

2025/06/13 05:30

莫內名作〈睡蓮〉真跡來台展出，為此次展覽領銜之作。（富邦美術館提供）莫內名作〈睡蓮〉真跡來台展出，為此次展覽領銜之作。（富邦美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕橫跨歐洲與美國的國際巡迴大展「印象派—從莫內到美國：光．跨越海洋」在富邦美術館盛大登場。展覽集結美國伍斯特美術館52件重量級珍藏，包括來自法國、德國、荷蘭、瑞典等6國共38位藝術家的原作，串起印象派自巴黎萌芽、橫越大西洋、在美國落地生根的歷史路徑。展期至9月1日。

展覽主軸圍繞印象派的發展階段：從法國巴比松畫派的柯羅、莫內、雷諾瓦，到美國印象派代表卡薩特、哈薩姆等人，透過原作呈現印象派如何顛覆傳統學院派、走向現代藝術的核心軌跡，重塑觀看「光與色」的方式。

策展人惠特納說明，這些作品不只是一場藝術變革，更是一場關於「如何觀看世界」的革命。當時在法國被視為「不成熟」的印象派畫作，透過畫商杜朗魯耶的推廣，加上女性藝術家卡薩特的穿針引線，最終在美國發光發熱，並催生出在地化的「美國印象派」，融合家庭日常與鄉村風景，開拓了印象派的新樣貌。

此次展出不僅包括雷諾瓦色彩豐沛的人物畫、莫內的〈睡蓮〉，也特別強調「光如何改變情緒」與「觀看如何成為感受的延伸」，是一場讓人走入畫中、慢下來與自我對話的展覽旅程。

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