【自由副刊】 陳柏煜／點石

◎陳柏煜

◎陳柏煜

◎陳柏煜

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「都要讓大雨淋過 才短暫擁有」

——A-Lin

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下過一場黃金雨

我和我最好的朋友安迪都變成金色的

單色的花園風行之前

智慧型手機普及之後

為什麼安迪也變成金色

發表災難性的勝選感言之前

天空轉為粉紅色之後

像對雙胞胎那樣親愛

我最好的朋友安迪

完成青年的速寫之前

放膽報名希臘語課之後

從什麼時候開始

金箔敷上香檳霜淇淋與他整個身體之前

建立服務性格之後

我鐵定是瞎了眼才沒發現

成為駐村作家之前

「正常能量釋放」之後

乖寶貝安迪

打好如意算盤之前

青銅不再火紅之後

我的劣跡與偉業

他永遠第一個知道

賓主盡歡或黔驢技窮之前

學會「十大實用技巧」之後

所以我更意外了

耙雪之前或放火之後

是說安迪怎麼也變金色了

馬桶的渦旋消逝之前

沙漠的黎明遲到之後

（神祕嘉賓出場，還沒開立收據）

金色的安迪與金色的我

那些「動作的標本」

有意思

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