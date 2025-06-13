自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 陳柏煜／點石

2025/06/13 05:30

◎陳柏煜◎陳柏煜

◎陳柏煜

◎陳柏煜◎陳柏煜

「都要讓大雨淋過 才短暫擁有」

——A-Lin

下過一場黃金雨

我和我最好的朋友安迪都變成金色的

單色的花園風行之前

智慧型手機普及之後

為什麼安迪也變成金色

發表災難性的勝選感言之前

天空轉為粉紅色之後

像對雙胞胎那樣親愛

我最好的朋友安迪

完成青年的速寫之前

放膽報名希臘語課之後

從什麼時候開始

金箔敷上香檳霜淇淋與他整個身體之前

建立服務性格之後

我鐵定是瞎了眼才沒發現

成為駐村作家之前

「正常能量釋放」之後

乖寶貝安迪

打好如意算盤之前

青銅不再火紅之後

我的劣跡與偉業

他永遠第一個知道

賓主盡歡或黔驢技窮之前

學會「十大實用技巧」之後

所以我更意外了

耙雪之前或放火之後

是說安迪怎麼也變金色了

馬桶的渦旋消逝之前

沙漠的黎明遲到之後

（神祕嘉賓出場，還沒開立收據）

金色的安迪與金色的我

那些「動作的標本」

有意思

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應