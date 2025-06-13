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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 吳浩瑋／座位前後的關係

2025/06/13 05:30

◎吳浩瑋◎吳浩瑋

◎吳浩瑋

偶爾他會踢我的椅腳。那是暗號。關於福利社冰櫃底層的結霜養樂多，廁所門縫間誰誰誰又跟誰誰誰廝磨，或是最最基本的，社會考卷的答案。

所謂座位前後的關係，是比起交談我們更常交換：半截橡皮擦，放在書包裡被課本掐碎的科學麵，傳紙條用的答案卡，硬幣，一道迅速收回的目光。我們活在吊扇轉動的影子裡，把耳機繩藏進長袖，假裝撐著頭，其實在聽音樂──老實說姿勢太難受，以致於我很少真的聽進去。但我喜歡我們偷偷摸摸。

他會故意用可樂鋁罐偷襲我的後頸，罐身的水珠沿著背滑進制服襯衫，如一把冰刀劃過脊椎──我討厭這種感覺。但我珍惜我的討厭。

我還討厭他筆頭敲桌或按筆的震動，討厭他不小心把限動的聲音放出來，討厭被他凝視髮旋與沒刮乾淨鬢角的尷尬，討厭他混著熊寶貝與汗味的體育服就掛在我旁邊晾，討厭考卷上的漏墨與滴血。然而回想起來，總是訝異於那時候能輕易允許一個人的所有細節進入我的生活，卻不需要刪減自己。

晚自習，老師走後，班上同學開始用橡皮筋互相攻擊──所謂座位前後的關係，是此時我會被自動劃分進同盟、而不是敵人的陣營。簡直是種學生時代的地緣政治了：如果有人進犯我，他會替我報仇。有幾次他用力過頭，橡皮筋大概擦過了誰的耳鬢誰的指蹼誰用考卷捲成的圓筒──射向窗外。拋物線的盡頭，是一片黑，是一片黑裡掛著一顆月亮。

漂亮的圓形。像夜幕被打穿後的彈孔。●

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