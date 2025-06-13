【自由副刊】 林文心／牽掛

◎林文心

◎林文心

前任打電話來的時候，是晚上八點，我正要踏進超商，打算買點麵包當做明天的早餐。電話接起來，他又在哭。同樣的事在這一年來總是發生，我已經不知道還能怎麼辦。

我在門口停下，聽著電話裡的他不斷啜泣，同時看見一個女人牽著一隻柴犬走來，女人把牽繩繫在門口欄杆上，然後走進店裡。被拴住的柴犬不吵不鬧地坐了下來，坐姿頹廢，是下半身癱在一邊的那種坐姿。柴犬喘著氣，我猜他剛剛跟女人走了一段很長的路。

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我夾著手機蹲下，平視柴犬，而柴犬看了我一眼，沒什麼反應。

我不想再重複說些，我們已經分手了，或類似的句子，因為我已經說過無數次了，於是我問前任：「我有沒有和你說過，我和狗的故事？」他一邊哭、一邊回答沒有。於是我說了起來。

我說，很久以前，我讀的國中是間離家遙遠的私立學校。因為離家遙遠所以青春期的我總是早出晚歸，導致那三年來，我總是很睏。

那間學校校門正對產業大道，門口沒有斑馬線，只有一條長長的天橋。因為是私校，規矩很多、作業也很多，可能因為這樣，所以有時候我會騙我媽，告訴她我因為訂正作業於是錯過校車，她得來學校接我。

我以前的成績爛透了，所以這個藉口我媽從來沒有懷疑過。電話裡，她會歎口氣說：「等我下班。」我會說好。

我媽下班前的那一小段時間，是我偷來的。我會走上天橋。等放學的人潮散去，讓世界變得只有我，跟在我腳下流動的車。那樣的時刻，說來可能有點俗套，但我感覺很自由。

而在那樣稀少罕見的自由時刻裡，我遇見了一隻狗。

那是一隻米白色的立耳狗，總是掛著項圈繫著牽繩，像是有主人的樣子，可是不知道怎麼回事，他一直是獨自在橋上出沒。

「然後呢？」前任的鼻音很重。然後我們變熟了，當我揉揉他耳後軟肉，他會躺下、翻出肚子給我一起摸。

「我有點喜歡上這隻狗，我每次都跟他說，如果我下次又遇到他，我就要說服我媽把他帶回家。」

「但我沒有，」我告訴前任：「每次我媽到了以後，我都很心虛，怕她發現我說謊所以什麼都不敢說。在我畢業前的某一天，那隻狗不見了，我再也沒有看過他。」

前任哭得更大聲了，他質問我是不是再也不想看到他。

我很想說是，但我說不是，我說：「我只是突然想到這個故事，剛好我前面有一隻狗喔等等等我這邊訊號好像很差。」然後我就受夠了，我掛掉了電話。

我從柴犬的面前站起，他的眼神隨著我的動作移動，但沒有改變姿勢。繫在欄杆上的牽繩拉得長長一條，可能是這樣才讓我想起國中的那一隻狗。

這時前任又傳來訊息，他說：「對不起，我只是還有牽掛。」

我按掉螢幕，嘗試碰觸眼前的柴犬，但這隻狗對我低吠，和我記憶中的狗一點都不像。

後來我回覆前任：「沒關係。」我說：「我對那隻狗也有很多牽掛。」●

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