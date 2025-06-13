【自由副刊．愛讀書】 《草迷宮》

《草迷宮》 泉鏡花著，高詹燦譯，麥田出版

泉鏡花著，高詹燦譯，麥田出版

日本文豪泉鏡花（Izumi Kyoka，1873-1939）擅長在幽微的光影與記憶裂縫中編織一則關於生死、追尋與怨念的傳奇。小說《草迷宮》故事自雲遊僧小次郎展開，他因緣際會踏入橫須賀秋谷邸，進入一座被詛咒纏繞、怨靈不散的舊宅。他於宅邸遇見為尋母親手毬歌而來的青年葉越明，期間咄咄怪事層出不窮，兩人同陷一場時空錯置的靈異謎局。泉鏡花擅長運用戲劇化敘事與視覺性強烈的文體，將怪談的傳統與浪漫主義情懷揉合，令恐怖場景充滿詩意與感傷。結構以層層嵌套方式推進，鬼魅與人事交錯出現，不僅是驚懼，更帶著哀愁與無法放下的執念。泉鏡花是明治以降少數能將視覺性、節奏與神怪交錯處理的作家，其擅長讓超自然現象與人物情感並行不悖，在華麗筆致與空間錯置的情境中製造不安與曖昧，讓怪談不止於恐怖，他以對鬼神、人情與宿命的細膩描摹，打造出獨特的文學宇宙，也讓幽靈故事不只是嚇人，而是扣問何以生？何以死？何以不能遺忘？那些鬼影或許比活人更懂情深與哀絕。（妙蛙種子）

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