【家庭plus．生活停看聽】韓星見面會初體驗

圖／達志影像

文／彤彤媽

雖然追韓劇，覺得歐巴很帥，但每次粉絲見面會驚人的票價，看著所剩無幾的存款，識相地從沒想過要參加。

不過這次小六女兒喜歡很久的女團偶像竟然要來台灣辦見面會，本來想給女兒一個驚喜，但一看票價，嚇得我馬上打退堂鼓，因為兩張票就等於我們一個月房租了。想說票應該很快就賣完了，到時候就算女兒看到消息，也沒票可買，完美！

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沒想到見面會前一天，手機一查竟然還有票，想到最近女兒愈來愈不黏自己了，放假也想著要和同學出去玩，以後就算有見面會，女兒應該也不會想跟媽媽去了吧？於是心一狠，填入信用卡號送出，買了有史以來最貴的票！還在心疼卡費時，聽到女兒得知可以去參加偶像見面會，高興得說自己好像在作夢，做媽的覺得一切好像又值得了！

本來想說票沒有完售，人應該不多吧，我錯了，見面會現場擠得水洩不通，自己彷彿是劉姥姥逛大觀園，看到年輕的粉絲們都精心打扮，穿著偶像應援色的衣服，周邊的應援商品更是多到讓人眼花撩亂，價錢當然也是讓人心驚膽戰！好不容易等到進場時間，會場內鐵椅子排得滿滿滿，坐下來之後根本是動彈不得，但一切都比不上偶像一出場，全場歡聲雷動的歡呼聲重要。

我也見識到，原來所謂的見面會，無論是唱歌、主持人在台上跟偶像聊天，還是偶像不經意的一個皺眉或嘟嘴，一舉一動都會引起台下粉絲的尖叫聲，中間還有一段偶像在台上裝飾一個要送給粉絲的盒子，台下近萬人就這樣靜靜地看了半個小時，對中年路人甲的我覺得很不可思議，但對粉絲來說，卻是看到偶像珍貴的一面，有沒有愛真的差很大呀！於是在女兒開心地盯著台上一舉一動的同時，我忙著拿著手機偷拍自己和女兒的合照。

第一次參加見面會，看著滿場的人潮，偶像的魅力和吸金功力真是令人大開眼界。不過我最大的收穫，應該是見面會中偶像錄了一段起床鈴聲，現在每天早上只要一播放，女兒二話不說乖乖起床，誰又想得到呢。如果你問我值得嗎？我想見面會中那些跟我一樣忙著和女兒合照的媽媽們，應該都是一樣的心情吧！

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