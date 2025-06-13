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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．微幸福案內】有了萬能佐料 點石成金變美味

2025/06/13 05:30

在秩父邂逅到如此稠密的山藥泥，加上海苔或生雞蛋，早餐就能吃三碗飯。萬能佐料、配料帶來至上幸福。（劉黎兒攝）在秩父邂逅到如此稠密的山藥泥，加上海苔或生雞蛋，早餐就能吃三碗飯。萬能佐料、配料帶來至上幸福。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本真的是超級美食國度，每天都有許多至今只有地方「鄉土料理」才用的食材、佐料或吃法，不斷被發掘，打開電視或看網路訊息，常會流口水，雖然聞不到、嘗不到味道，光想像就很美味。

不過因為我有自己喜愛的萬能佐料，能將普通的菜飯點石成金，不會迫切地想要去品嘗許多新奇或有意思的餐飲，當然許多人都有自己喜愛的萬能佐料，我則是tororo，亦即把山藥磨碎成黏滑泥狀的山藥泥。

山藥泥常被當作佐料來搭配蕎麥麵、烏龍麵、米飯、大麥飯、豆腐乃至生魚片，尤其是鮪魚、鮭魚等一起拌著吃，這是傳統吃法，我幾乎是所有餐飲都會加入山藥泥，像是煎蛋、煎麵餅或吃炸雞、燒肉，抑或吃鰻魚飯、海鮮焗飯、牛丼等，拌任何涼菜如櫛瓜、粉絲等也很適合，甚至可以拿來煮山藥明太子鍋，只要有山藥泥就增添無限的滿足感，不會欣羨高價的山珍海味。最近許多名店都有大量添加山藥泥的吃法。

山藥在日本被認為是黏力必勝的吉祥食物。有了山藥泥就無需太多調味料，頂多吃白飯時添加些海苔或生雞蛋，就成了極品飯。山藥泥跟其他同為黏巴巴食材的秋葵、納豆、海藻、細切昆布或生海苔海藻等拌著吃，既延壽又有美容效果。

山藥等級差很多，味道大有不同，原生的自然薯最為黏稠美味，其他大和芋、長芋等也因品種、栽培而滋味有別；我有次在崎玉縣秩父吃到驚豔的山藥泥，黏稠到不行，果然是當地產的自然薯，雖然是早餐，因為有上等山藥泥，外加海苔、生蛋就連吃三碗飯，真的成了飯桶！

許多朋友各有自己喜愛的萬能佐料，利用食材原味來佐餐，無須過度調味，如雞蛋、細葱、大蒜、香菜、蘿蔔、番茄、豆腐等，典子則是納豆，我也愛納豆，納豆也有健康美容效果，但一切都加納豆的話，就只有納豆味道了，但典子說：「妳什麼都加大量山藥泥，豈不都只有山藥味了！」看來要真的喜愛才算萬能吧！

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