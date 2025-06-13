【家庭plus．生活大補帖】好心情 健康之道

好心情 健康之道

文／劉彥蘭

在健身房聽到一段對話，A女士只在烤箱、按摩池或瑜伽室放鬆，而B女士則每天勤奮地在跑步機上運動。

兩人聊起來，B說：「妳應該多做有氧運動，這才會健康。」A回應：「不盡然啦，每天保持快樂的心情比較重要。像我媽媽已經86歲了，沒時間運動，每天都忙著在攤子上工作，她可是快樂得不得了！」

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B驚訝地問：「你們這樣是不是虐待媽媽呀？」A笑著說：「媽媽從年輕開始就一直在市場賣牛肉，每天開心地和客人接觸，幾斤幾兩她算得比誰都清楚。我們希望她不要這麼累，她卻不願意停下來，還說沒事做，在家才會慌出病來。」A接著說：「像她這年紀每天忙進忙出，我們都比不上她的體力。她的生活有重心、有規律，勞動賺錢讓她有十足的成就感。媽媽80多歲還能健康勞動，這可是我們子女的福氣啊。」

聽了這番話，體會到真的是「人活到老，做到老」，不知老之將至，真是我們老年生活的典範。

不論年紀多大，就是要有自我實踐的成就感，有好心情、好情緒，才是健康長壽之道。

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