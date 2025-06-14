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【藝週末．城市散步】前進苗栗獨立書店！－4之1－日榮本屋

2025/06/14 05:30

書店主人龔心怡。書店主人龔心怡。

■日榮本屋

日榮本屋。日榮本屋。

苗栗縣苗栗市中山路129號

日榮本屋繪本區。日榮本屋繪本區。

www.facebook.com/thewaywewish

日榮本屋販售的手工皂。日榮本屋販售的手工皂。

請告訴我們書店的小歷史。

日榮本屋（下稱「日」）：日榮本屋是由兩位苗栗土生土長的小學同學共同創立，於2018年底開幕至今，中間搬過一次家，地點依然在苗栗火車站附近，友善方便來訪和參加活動的人，感謝親友和客人們的支持才得以經營下去。

決定在苗栗開設書店的原因是？

日：小時候很自在流連於書店，那時出版和書業景氣很好。出社會後除了賣文具、參考書的書局，連鎖書店也已撤出苗栗市，一家不剩，既然自己喜歡書店，這裡又沒有，不如自己來開一家。

請用一句話形容你心中的苗栗。

日：人親切、步調慢、整體讓人感覺放鬆，離山離海都很近的地方。

開設獨立書店，最重要的一件事？

日：堅持自己的想法，用適合自己的步調；關心社會時勢，但不要追趕潮流，或太過在意別人的看法。

開設書店以來，最難忘的一件事？

日：難忘的片段很多，最開心的就是看到讀者和喜歡的書相遇時，那種眼睛發亮的神情。

書店中你最喜歡的一個角落？

日：有讀者駐足閱讀的繪本區，不管是大人或小孩。總覺得看似熱鬧的那區，要加上閱讀這個動作才完整（其實整間書店都是）。

請推薦書店內或苗栗當地不可錯過的伴手禮。

日：我們為來店內分享的講者準備過的苗栗伴手禮有：在地農會出品的酸柑茶、蘿蔔錢、「貓裏紅」紅茶、陶藝家朋友製作的器皿等特色商品。店裡販售朋友做的手工皂，也是很常拿來送講者，客人用過會再回購的好物。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的苗栗一日遊？

日：停留時間短的客人，推薦到舊山線的功維敘隧道走走。時間較充裕的話，獅潭的鳴鳳古道、仙山步道、大湖的馬拉邦山步道，都是既有文史背景、又可以健行踏青的好選擇。

圖片提供：日榮本屋。

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