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【藝週末．城市散步】前進苗栗獨立書店！－4之2－起點書房

2025/06/14 05:30

地方刊物《山海集》，艾草與檜木薰香條。地方刊物《山海集》，艾草與檜木薰香條。

■起點書房

起點書房繪本牆和書櫃間，有個可窩著的角落。起點書房繪本牆和書櫃間，有個可窩著的角落。

苗栗縣竹南鎮中山路168-1號

起點書房。起點書房。

www.facebook.com/bookstorestraces

書店主人林梵音。書店主人林梵音。

請告訴我們書店的小歷史。

起點書房（下稱「起」）：2020年8月成立於竹南照南路，2021年因疫情改為預約制，2022年搬遷至火車站旁的「中山168」藝文空間，2023至2024年只有週末開放，並開始辦讀書會，2025年預計逐步轉型為複合式閱讀空間。

決定在苗栗開設書店的原因是？

起：我是苗栗竹南人，自大學起，在外縣市生活與工作約十年。2019年，我回到竹南，想要探索自己理想生活的方式。當時竹南的書店都已陸續收掉，我想起小時候曾幻想過自己家是書店，也想過退休後在家鄉開書店，就覺得也許這是個我可以開始嘗試的時機。2020年，我申請到文化部實體書店補助，以及過去工作累積的一點存款，成立竹南第一家獨立書店。

請用一句話形容你心中的苗栗。

起：有許多一直存在的美麗，就看我們選擇看見什麼、發現什麼。

開設獨立書店，最重要的一件事？

起：不忘記自己愛閱讀的初心，還有書本帶給自己的力量，希望把這份力量分享給人們。

開設書店以來，最難忘的一件事？

起：每個月持續辦讀書會一年多以來，已有一小群固定的書友社群。有成員跟我說每月來參加讀書會，可以對某本書或議題，真正思考和表達自己的想法，不用擔心被評斷，也不會有太大的社交壓力，很喜歡讀書會的氛圍跟剛好的距離。

書店中你最喜歡的一個角落？

起：書房目前進駐在藝文空間中，本身就是這個大空間的一處心靈角落。藝文空間會舉辦不同活動，帶來不同類型的人與能量，而在書房中的繪本牆和書櫃之間，有個可坐在矮凳上窩著的角落，是書房小小的空間中，最不受外界影響而感到穩定的地方。

請推薦書店內或苗栗當地不可錯過的伴手禮。

起：我們在地伙伴「蕃社30」發行的地方刊物《山海集》，以及可淨化空間的艾草與檜木薰香條。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的苗栗一日遊？

起：從竹南火車站「東站」出口出來，走往五穀宮方向（出站就會看到一尊五穀爺大神像），到五穀宮跟神農大帝致意後，再到旁邊「思達卜咖啡」享用咖啡或早午餐。然後走回車站，穿越車站到西站出口，拜訪台鐵老倉庫改建的「中山168」藝文空間，起點書房就在這個空間裡。逛完書店，可在車站租借YouBike，騎往中港參訪「蕃社30陳家古厝」以及慈裕宮。若還有時間，繼續往海邊方向騎，到「假日之森」體驗異國氛圍，踏浪看夕陽。

圖片提供：起點書房。

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