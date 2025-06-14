您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
【藝週末．城市散步】前進苗栗獨立書店！－4之3－掀冊店
書店主人林秀芃。
■掀冊店
掀冊店。
苗栗縣苑裡鎮新興路35巷22弄32號
掀冊店的玻璃窗前。
www.facebook.com/taketheseawind
以藺草編織的杯墊。
請告訴我們書店的小歷史。
掀冊店（下稱「掀」）：書店名為「掀冊店」，位於苑裡鎮的小巷裡，經營至今已邁入第七年。名字取自台語「掀冊」（hian-tshēh），因為我們希望能邀請大家在這裡找到「掀書」、「掀開對話」、「掀動地方想像」的起點。
請繼續往下閱讀...
決定在苗栗開設書店的原因是？
掀：返鄉青年的我們，時常夢想──苗栗那些美麗而靜默的巷弄角落，是否能為自己，也為彼此點亮一盞燈。那盞燈，或許是一場對話，一段共讀的時光，或只是一冊靜靜翻開的書。也或許，那盞燈是讓返鄉的年輕人敢於做夢的火光。畢竟連書店都開得起來了，還有什麼好怕的？──趕快返鄉吧！
請用一句話形容你心中的苗栗。
掀：苗栗山與海之間低聲說著動人的對話，等願意傾聽和閱讀的人走近。
開設獨立書店，最重要的一件事？
掀：守住一片能自由對話的土壤。因為一本書，就像一道任意門，引領人們回到與自己、與世界、與土地的深刻連結。
開設書店以來，最難忘的一件事？
掀：住在附近的一位阿嬤，有天經過書店，對我們說：「你們這間店的燈啊，晚上還有亮著，感覺就不那麼冷清，讓人比較安心啦。」她之所以這樣說，是因為這條巷弄，早已很少看見年輕人了。但自從我們在這裡開了書店，三不五時就會有年輕人走進來──有的來看書，有的來聊天，有的只是坐一會兒。阿嬤那句話讓我們明白，書店不只是點了一盞燈給閱讀的人，也為社區留了一盞燈，讓人知道：這裡還有人在、還有事在發生、還有希望在閃閃發光。
書店中你最喜歡的一個角落？
掀：書店的玻璃窗前。陽光灑得剛剛好，會讓整個空間都亮了起來的同時，還有文字長長的影子，落在書架上。有時候，周邊鄰居會來借這個玻璃窗前空間曬東西──長豆、蘿蔔之類的農村日常。書和陽光並排，蔬菜與人共處，那些日常的風景，在光裡慢慢發酵，是最美的一幕。
請推薦書店內或苗栗當地不可錯過的伴手禮。
掀：藺草編織是苗栗苑裡獨有的傳統工藝，承載著地方文化記憶。輕輕的一頂帽子或是一枚杯墊，深藏著苑裡特有的芬芳草香與職人手作溫度，是一張淡雅、實用、心意滿滿，能讓人隨手帶走的地方風景畫。
以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的苗栗一日遊？
掀：從掀冊店出發，可以先走訪不遠處的天下路老街、苑裡菜市場與郭芝苑故居，在街區裡感受苑裡過往的繁華與文化脈絡。接著沿著縣道130一路向東，前往山腳國小日治後期宿舍群、蔡家古厝、農村工藝生活館，再走一段上坡，到錦山公園散步、遠望山景。靠近黃昏時分，不妨再往西走到海邊，吹吹海風、看看夕陽，用光與風收尾這段溫柔的苑裡一日旅程。
圖片提供：掀冊店。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應