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【藝術文化】故宮圖書文獻大樓變身北院第二展館重開張 首展美國大都會典藏

2025/06/14 05:30

展覽揭幕儀式，左起總統府副秘書長何志偉、主要贊助國泰金控總經理李長庚、共同主辦時藝多媒體董事長黃文德、大都會博物館策展人Dita Amory、賴清德總統、故宮院長蕭宗煌、AIT處長谷立言、大都會博物館展覽暨國際倡議副總監昆西．霍頓。（記者陳奕全攝）展覽揭幕儀式，左起總統府副秘書長何志偉、主要贊助國泰金控總經理李長庚、共同主辦時藝多媒體董事長黃文德、大都會博物館策展人Dita Amory、賴清德總統、故宮院長蕭宗煌、AIT處長谷立言、大都會博物館展覽暨國際倡議副總監昆西．霍頓。（記者陳奕全攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕閉館整修2年多的故宮圖書文獻大樓，變身為故宮北院第2展覽館，昨（13）日啟用，同時舉辦「美國大都會博物館名作展」揭幕儀式，為此，多位大都會博物館代表親自來台，總統賴清德更是上任後首度出席故宮展覽並公開談論對故宮的期許，期盼新故宮計畫能助故宮深耕在地走向國際。

皮埃爾-奧古斯特‧考特的〈春日〉（圖左，213.4x127公分，1873年），是學院派肖像與人物畫的典範之一。（記者陳奕全攝）皮埃爾-奧古斯特‧考特的〈春日〉（圖左，213.4x127公分，1873年），是學院派肖像與人物畫的典範之一。（記者陳奕全攝）

台灣的故宮深耕國際 相信全世界會大力支持

除雷曼捐贈品之外，配合此次展覽，另挑選16件大都會典藏其他精品，如圖右畢沙羅作於1897年的〈冬天早晨的蒙馬特大道〉，64.8x81.3公分。（記者陳奕全攝）除雷曼捐贈品之外，配合此次展覽，另挑選16件大都會典藏其他精品，如圖右畢沙羅作於1897年的〈冬天早晨的蒙馬特大道〉，64.8x81.3公分。（記者陳奕全攝）

賴清德特別強調，「故宮博物院是我們國家重要的資產。」不過，不管是故宮建館前後百年，或是來台北之後一甲子，其實都已經年代久遠，需要注入新的生命，否則故宮博物院真的會是館如其名，亦即「故」就是「舊」，所以他在2017年擔任行政院長期間，核定了「新故宮計畫」，總經費逾百億元，「第二展覽館改建」即為重要項目之一；這個計畫還特別建立了一個博物館群國際觀光網絡，讓故宮有機會跟全世界知名的博物館做進一步的連結，賴總統笑說：「我今天等於是來看成果的。」

塞尚作於1885~86年的〈布豐莊園附近的樹木與房舍〉，67.9x92.1公分。（記者陳奕全攝）塞尚作於1885~86年的〈布豐莊園附近的樹木與房舍〉，67.9x92.1公分。（記者陳奕全攝）

內裝全新面世的第二展覽館，前身是1995年落成的圖書文獻大樓，原1樓即為特展廳，2至4樓為圖書館。因應「新故宮計畫」整體評估，已將圖書館移至行政園區另建新館，因此如今原圖書文獻大樓蛻變為嶄新的第二展覽館，1至3樓都將做為特展、常設展及數位展區，整棟大樓另設有文物修復室、科學檢測實驗室、照相室、除蟲室等專業設施，未來4樓也將設置餐廳，成為融合學術、展示、體驗與休憩功能的多元文化場域。

故宮圖書文獻大樓華麗變身第二展覽館，打造挑高明亮的公共空間全新亮相。（記者陳奕全攝）故宮圖書文獻大樓華麗變身第二展覽館，打造挑高明亮的公共空間全新亮相。（記者陳奕全攝）

賴清德也勉勵故宮，可以參考美國大都會博物館國際性的做法，「就是我們故宮博物院不僅僅要深耕地方，且要深耕國際，讓世界看見台灣，也把世界帶進台灣來。」賴清德說，「故宮博物院不僅僅是台灣的故宮博物院，也是世界的故宮博物院，我相信這個價值，應該會得到全世界社會大力支持。」

從印象派到現代主義 38位偉大畫家經典一次看

做為故宮北院第二展覽館揭幕大展，大都會博物館展覽暨國際倡議副總監昆西．霍頓（Quincy Houghton）表示，這檔以「從印象派到現代主義」為主題的海外巡迴展，81幅畫作，集結38位偉大畫家的經典，包括梵谷、塞尚、雷諾瓦、馬諦斯等，涵蓋從19世紀中葉至20世紀中葉的法國畫家及部分西方其他國家的畫家作品。

展品中有8成精選自大都會博物館典藏的美國銀行家「雷曼」家族捐贈品，雷曼家族長達60多年的收藏累積2700件藝術作品，於1969年羅伯特‧雷曼去世後捐出，橫跨歐洲14世紀至20世紀藝術為主的收藏，成為大都會博物館非常具代表性的藏品。讓昆西．霍頓覺得特別有意義的巧合是，雷曼家族是在大都會博物館100週年時捐贈，而大都會博物館首度在故宮博物院展出，也適逢故宮100週年院慶。

AIT處長谷立言則指出，回溯到1961年，大都會博物館首度策畫故宮文物到美國展出， 這次可說是兩館時隔65年再續前緣，後來，故宮1996年赴美巡迴展的第1站也是大都會博物館；而這次則是大都會博物館首次做為回饋展登台。兩館透過這次展覽一起分享與時俱進的文化視野，也展現雙方對於卓越品質的追求，讓他特別感動。

「從印象派到現代主義──美國大都會博物館名作展」，將自即日起展出至10月2日，故宮院長蕭宗煌表示，在故宮創院百週年的歷史時刻，深感榮幸能與美國紐約大都會博物館合作，為台灣觀眾帶來這場重量級的國際藝術盛宴。

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