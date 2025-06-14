【藝術文化】C-LAB年度展Sounds of Babel：如果我們的語言是……

劉致宏〈蛇與鼓〉台灣黑泥、美國黑土、熟料、聲音裝置、複合媒材。尺寸依場地而定。2022-2023。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣當代文化實驗場主辦的2025年C-LAB年度大展「Sounds of Babel：如果我們的語言是……」即日起至8月10日在C-LAB園區展出，共邀集來自9國、22組藝術家，從語言的符號、聲音、意涵出發，探索語言如何形塑溝通、權力與認同。

加藤翼 〈他們不理解彼此〉錄像、照片，5分14秒。2014。（記者董柏廷攝）

台灣生活美學基金會董事長彭俊亨指出，語言不僅是溝通工具，更蘊藏文化記憶與多元價值。他表示：「展覽希望透過當代藝術形式，讓社會更理解語言背後承載的文化意義。」策展人莊偉慈表示，本展試圖打破語言疆界，將無法溝通的挫折感、差異化的身分經驗及文化的層層誤讀，轉化為創作起點。

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展覽藝術家陣容橫跨新銳與國際級創作者，包括何彥諺、黃麗音、陳庭榕、Candy Bird、區秀詒提出的新作；張恩滿、張紋瑄、陳飛豪、何兆南等人則以既有作品重新編排展出。國際藝術家如安利・沙拉（Anri SALA）、李傑（LEE Kit）、辛西亞．馬塞爾（Cinthia MARCELLE）、鄭恩瑛（siren eun young jung）等人也精選展件，呈現語言在文化交界處的各種轉譯與碰撞，內容涵蓋從戰後國族記憶、創傷敘事、政治語言、性別認同到當代社會中語言的誤讀與消解。

展覽以語言為主題，延續C-LAB自年初推出的「眾聲喧嘩──講述表演集」與文化部主辦的「世界母語日──國家語言生活節」等系列活動脈絡，進一步聚焦語言與文化、政治及身分認同的交織。展名「Babel」取自《聖經》故事，象徵語言多樣性與人類溝通的張力，意圖在「紛雜之聲」中，尋找對話與連結的可能。「Sounds of Babel」不僅是一場當代藝術展覽，更是一次語言與身分政治的深度對話。

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