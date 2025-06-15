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內惟藝術中心編織時空登場 以藝術穿梭內惟與外圍

2025/06/15 05:30

內惟藝術中心「編織時空」展，邀集荷蘭至高雄等地藝術家打開歷史與記憶對話。（記者董柏廷攝）內惟藝術中心「編織時空」展，邀集荷蘭至高雄等地藝術家打開歷史與記憶對話。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／高雄報導〕高雄市立美術館主辦、內惟藝術中心策劃的展覽「編織時空—穿梭內惟與外圍」，由荷蘭藝術家帕斯卡．凡德葛瑞夫（Pascal VAN DER GRAAF）與策展人楊雅雯共同策劃，邀集6位來自不同文化背景的藝術家，以藝術作品回應內惟300年來的變遷歷程，呈現地方與記憶的交織。

帕斯卡．凡德葛瑞夫〈折疊時空〉5張大尺幅作品，將畫布精密折疊，以金屬漆與複合媒材創造特別的視覺感。（記者董柏廷攝）帕斯卡．凡德葛瑞夫〈折疊時空〉5張大尺幅作品，將畫布精密折疊，以金屬漆與複合媒材創造特別的視覺感。（記者董柏廷攝）

策展團隊指出，內惟自農耕聚落轉型為都市社區，其歷史不僅刻寫於廟宇、巷弄與市場對話中，更成為藝術介入的養分。此次展覽以藝術創作穿越過去與現在、地方與世界的邊界，試圖打開觀者對「時間」與「空間」的感知。

尤瑪．達陸〈文化的旅程〉結合傳統編織技藝與船隻意象，反思歷史敘事權與文化主體性。（記者董柏廷攝）尤瑪．達陸〈文化的旅程〉結合傳統編織技藝與船隻意象，反思歷史敘事權與文化主體性。（記者董柏廷攝）

展覽話題作品之一，為原住民人間國寶藝術家尤瑪．達陸，以〈文化的旅程〉展現原住民視角下的文化流動與歷史記憶。她以泰雅族宇宙觀為概念核心，結合傳統編織技藝與船隻意象，象徵島嶼文化的延續與自我創造的歷程。該作曾於2024年雅加達雙年展展出，透過「聽說…但是…」為名的船隻造型，反思歷史敘事權與文化主體性，在台灣400年史敘事之外，開啟另類文化視角。

另一件引人注目的作品為帕斯卡．凡德葛瑞夫的大尺幅系列〈折疊時空〉。他以可折疊畫布與金屬漆為材料，精密設計畫面折線與光影反射角度，挑戰二維畫布的物理界限，創造出彷彿多重維度疊合的空間視覺經驗。作品受東方哲學、氣功與太極啟發，強調靜與動、秩序與隨機之間的平衡感，並導引觀者進入一種超越現實的沉靜時空。

展覽同時以藝術介入地方生活，結合內惟老照片、巷弄記憶與市場植物等文化元素，使歷史與當代作品產生視覺對話。觀者不只是看展，更能參與一場時空的織網儀式，透過作品重新連結個人與土地之間的感知與認同。展覽即日起於內惟藝術中心展出至10月26日。

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