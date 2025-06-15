工藝 台灣—永續之道展 看見台灣工藝70年歷程

「技藝養成到創意加值」聚焦台灣工藝從傳統技藝學習走向融入當代設計創新理念。（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣工藝研究發展中心自1954年顏水龍創立「南投縣工藝研究班」起，已走過70年的工藝推廣歷程，為延續這段珍貴的歷史脈絡並呼應「2025台灣工藝季」系列活動，工藝中心於該中心工藝文化館4樓推出重磅展覽「工藝 台灣—永續之道」，以時間軸為策展概念，呈現台灣工藝自傳統至當代的演變，並深入探討工藝如何融入永續發展理念。

展覽帶領民眾走進台灣工藝歷史，回顧台灣工藝過去70年來的發展。 （工藝中心提供）

展覽從顏水龍代表作《臺灣工藝》出發，帶領觀者回望台灣工藝政策、教育與產業的變遷，從地方素材應用至邁向國際舞台，從「工藝之夢」啟程，歷經「綠工藝政策」推動，最終以當前強調環境、社會、治理（ESG）的永續實踐理念，不僅呈現台灣工藝如何在不同時代中成為推動文化與經濟的重要力量，也為當代生活開啟美學與永續行動的嶄新對話。

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策展內容有4大主題：「工藝產業大事紀」說明台灣工藝從早期的輸出導向，逐步轉型為深具文化政策支撐的發展模式；「技藝養成到創意加值」聚焦台灣工藝人才養成體系的制度演進，從傳統技藝學習走向融入當代設計創新理念；「工藝推廣與實踐」呈現工藝中心從工藝產業輔導者，轉變為文化行動者的角色發展歷程。最後，「顏水龍的工藝進路」以展品及相關史料，彰顯顏水龍在教育、工藝、設計及工藝產業推動上的深遠貢獻。

邀請民眾一同走入台灣工藝歷史脈絡之旅，理解工藝中心在推動國家工藝政策與文化傳承上的時代使命，同時透過聚焦「產業發展、人才培育與文化推廣」3大展覽面向，深度回顧台灣工藝過去70年來的成就。展覽詳詢工藝中心官網。

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