【藝週末．藝週推薦展覽】紀實影像的力量─北美館特展「時代劇場：當代影像的複數演繹」

北美館特展「時代劇場」邀請國內外共17位藝術家參展。

文．攝影／高依汾

周慶輝創作《應許之地：天使星》探討愛奇兒家庭所面臨的困境。

身處人手一機的數位時代，拍照上傳變得輕而易舉，但影像泛濫、真偽莫辨，如何在吸睛的表象下，專注於本質問題探討的核心價值更顯珍貴。台北市立美術館特展「時代劇場：當代影像的複數演繹」，透過17位海、內外藝術家的觀景窗，以不同媒材呈現影像背後的靈魂，無論是凍結時間、還是逆轉重生，藝術家藉由紀實影像傳達對社會的觀點及影響，展期至7月13日。

何經泰透過手工顯影留下台東土坂部落的祭司影像。

北美館此次邀請台灣藝術家張乾琦、周慶輝、全明遠、何經泰、謝三泰、劉振祥、沈昭良、羅晟文；日本的石內都、森山大道、西野壯平、杉本博司；韓國的盧純澤；美國的凱薩琳．歐佩；英國的安娜．里德勒；馬來西亞的黃海昌及中國的徐冰，共7個國家、17位藝術家，以其當代紀實影像作品參展。這群年齡層從30幾橫跨至80幾歲的藝術家，多數曾在攝影仍是高門檻，需具備高技術性及投資大量成本的傳統相機時代即進入攝影領域、而後跟隨科技進步換轉至數位時代的大師級人物，也有幾位未經歷類比時代、直接使用數位器材的年輕藝術家，無論使用何種工具、形態來創作，幕後理念與對人類及環境的關懷，才是紀實攝影萬變不離其宗的真諦。此次展覽分3個子題：「隱形的主角」、「轉變與重生」、「視覺風景」，本文精選其中幾個系列作品，介紹藝術家的創作意涵。

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何經泰以古老的「濕版攝影」記錄排灣族持續數百年的祭典。

隱形的主角

羅晟文互動遊戲式展覽《看路》，讓觀眾很有參與感。

◆何經泰《百年不斷的人神之約：排灣族五年祭》

羅晟文藉作品《看路》呼籲民眾減速慢行，降低動物路死機率。

曾任報紙、雜誌攝影記者的何經泰（1956-），2013年在做南迴醫院專題時，發現台東縣達仁鄉土坂部落的五年祭是自18世紀有紀錄以來，歷經改朝換代也不曾間斷過的祭典，保留完整的階級制度與儀式，於是在2018年重返部落，以「濕版攝影」拍攝部落裡3大家族的頭目與女巫、祭司、牲禮師等家臣成員。在按下1個鍵就能快速拍好1張照片的今日，何經泰卻選擇使用光處理1張人相就要花上半小時的古典工藝技術，讓這組《排灣族五年祭》系列作品更顯珍貴。何經泰此次拍攝聚焦在土坂部落的人物與風景，而非儀式進行過程，比起報導式的介紹，他希望以散文風格記錄這場百年不斷的人神之約。

安娜以AI生成演算法展現夜間花朵綻放的動畫《晝夜曲》。

◆謝三泰《火燒島：流麻溝15號》

安娜用來做為拍立得相紙對照組的3幅數位NFT作品《慢慢安靜的淡去》。

新聞工作者謝三泰（1958-）從1990年開始，拍攝因白色恐怖而長期坐牢的政治犯肖像，1991年首度跟著官方安排的媒體團踏上綠島（舊名：火燒島），採訪島上專門收容一清專案重刑犯及政治犯的監獄，但整理過的牢房並看不出犯人拘禁的痕跡。2012年受《流麻溝15號：綠島女生分隊及其他》一書作者曹欽榮邀請，幫倖存的女性政治犯拍照。此次特展是謝三泰2021年再次前往綠島，替電影《流麻溝15號》拍攝的「非劇照」照片，他以「再現過去」為概念，靠著之前老政治犯描述的牢獄模樣，想像自己穿越時空，回到白色恐怖時代的綠島，拍下當年無人記錄的真相，一如電影的英文名稱《Untold Herstory》，既是她們的故事、也是一段無人道出的歷史，期望透過昔日的傷痛，提醒大家珍惜眼前得來不易的民主自由。

劉振祥由點、線、面組成幾何地景圖案的作品《暫時．風景》。（劉振祥提供）

轉變與重生

劉振祥調整空拍機方位與鏡頭，達到多點透視的特殊效果。（劉振祥提供）

◆周慶輝《應許之地：天使星》

周慶輝以滿室的監視器反思它的存在是令人不舒服還是更安心。

曾花3年記錄樂生療養院麻瘋病患生活的藝術家周慶輝（1965-），此次再度耗時5年創作《應許之地：天使星》系列，探討愛奇兒（Angel，身心發展障礙孩子的稱呼）家庭所面臨的疾病與困境。在訪談超過70位心理醫生、特教老師與家長後，周慶輝透過編導式攝影，邀請數十位演員扮演100多個角色，以充滿戲劇張力的場景，將愛奇兒家庭所面臨的醫療、教育、宗教、生死等問題呈現在觀眾眼前。此次展出的6組作品，除了有如祭壇畫般的大型三聯屏影像，現場還有愛奇兒用來矯正身軀的輔具、衣物及手作卡片等展品，也提供座位及耳機，供觀眾聆聽訪談者親自口述的內容。周慶輝認為，當我們願意打開心胸參與、了解愛奇兒時，那條畫分正常與不正常的界線將逐漸消弭，我們離應許之地也就更為接近。

謝三泰替電影《流麻溝15號》拍攝的「非劇照」照片。

◆劉振祥《暫時．風景》

謝三泰鏡頭下的〈綠島柴口觀海步道〉風景依舊人事已非。

當技術已經爐火純青時，攝影概念更勝於影像本身。劉振祥（1963-）從電影劇照入行、長期從事新聞攝影並替雲門及兩廳院的舞台表演活動留下各種精采畫面，此次轉換成神明視角，從空中俯瞰台灣，利用空拍機記錄下台灣民俗活動──廟會慶典酬神作醮的準備過程。為了清楚呈現由天上看地表的細節，劉振祥對尺寸相當講究，他連接數張橫式照片，拼貼出200×136公分、比人還高的巨幅直式作品，提供觀眾視覺上的震撼。在《暫時．風景》9張作品中，並無常見的廟會熱鬧場面，劉振祥特意挑選尚未擺好供品與供桌的時刻，每日觀察、拍攝細微變化，偌大的空地上出現點點小人或椅子、大大的圓桌與長桌等各種幾何圖形，搭配上供品的曲線、棚架的色彩，成為一幅幅既寫實又抽象的地景樣貌，替民間虔誠的宗教信仰留下不同以往的風景。

紀實攝影常以黑白呈現，更易於專注在影像本質。

視覺風景

◆安娜．里德勒《慢慢安靜的淡去》、《晝夜曲》

擁有皇家藝術學院資訊體驗碩士學位的英國藝術家安娜．里德勒（Anna Ridler，1986-），擅長透過科技將自然界的現象轉換成數位作品。在《晝夜曲》中，觀眾可以透過多個螢幕裝置欣賞午夜時刻花瓣慢慢綻放，逐漸開滿整座花園的奇景。這是安娜利用複雜的AI生成演算法，展現夜間花朵綻放的動畫，探討自然界生物的內在生理時鐘，與人類強加給世界的「時間系統」間的關係，張顯時間的流逝不免伴隨著美麗與哀愁。安娜的另一個作品《慢慢安靜的淡去》，靈感來自拍立得相片的影像，從清晰到消退大約8年時間，為此她創作出2組作品，其中1組3張是輸出在拍立得相紙上的花卉圖像，對照組則是3幅數位NFT（非同質化代幣：有獨一無二價值的數位作品），經過8年之後，拍立得相紙上的花卉圖像已幾近消逝，卻再現於NFT螢幕上。作品一方面講述照片的生命歷程，另一方面也呼應過往藝術家，常以花朵的生命週期隱喻人生無常的慣用手法。

◆羅晟文《看路》

旅居荷蘭的藝術家羅晟文（1987-）在台大電機研究所畢業後，前往荷蘭取得攝影藝術碩士學位，對於動物與環境議題特別關注。有鑑於台灣每年約有1500至2000萬隻陸生脊椎動物遭車輛撞擊，他設計出結合場內與場外的互動遊戲型展覽《看路》，藉由尋找總價值超過95萬元的珠寶作品，讓人們減速慢行，降低動物路死的可能性。羅晟文利用2023～2024年裡3次回台期間，走遍全台及離島地區頻繁發生路殺事件的地點做田野調查，並與金工珠寶設計師曾翊捷合作，將其設計之12件珠寶作品放置在12個最希望大眾能減速的地點。羅晟文拍攝下珠寶隱藏所在地的周遭地景照片與錄像，做為尋寶的提示線索，並將其化成展件於北美館展場中呈現。展場內除了有電視機循環播放地景影片，羅晟文還用心設計數座高低不一的階梯，讓觀眾可以爬上去觀看地景提示照片，據說這些階梯高度本身亦是重要線索，想尋寶者務必看仔細！以趣味方式帶出沉重議題，是羅晟文身為藝術家對社會的貢獻，期許民眾在看展之餘，也能有所收穫。

攝影小知識

◆紀實攝影（Documentary Photography）：像製做檔案文件般、以一系列、有主題的方式拍攝記錄如：日常生活、文化活動、社會新聞等真實事件。常以黑白影像呈現，因為失去色彩後，更能專注於本質。

◆濕版攝影（Wet Plate Processing）：1851年發明的技術，攝影師使用需架設腳架的古老蛇腹相機拍照，以銀當做感光元素，載體為玻璃片或鋁片，需在感光媒材乾掉前沖洗底片，因此被稱為濕版攝影。拍攝與沖洗需一氣呵成，戶外攝影時要有行動暗房，全程手工處理，得來不易的成品通常不完美且是唯一孤本。

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