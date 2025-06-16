【藝術文化】堅守與孩子的約定 紙風車三連演逢雨改室內精采演出

演員們藏身五彩繽紛的大型道具，逗趣演出。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程「永續啟航」，在6月13日至15日連續3天巡演，卻遇今年首颱「蝴蝶」影響，強陣雨不斷，為履行對孩子的承諾，紙風車文教基金會在演出前急尋室內替代場地，最後在團隊與在地人士齊心協力下，順利完成演出。

室內演出因地制宜，《身體練習曲》偶爾演到台下去。（紙風車提供）

紙風車說明，這3天演出的第1場，是13日在彰化的田尾國小，12日搭台時天氣晴朗，未料隔天一早卻下起大雨，經過討論各種可能性後，團隊迅速展開轉場作業，將已搭建好的燈光音響從舞台拆下，搬移到室內再次組裝、布置，配合縮小的空間，演出內容也進行細部調整，展現出劇團的專業與彈性。該場贊助者陳茂仁董事長是62年前從田尾國小畢業，此外，住台北的捐款者也主動訂了點心飲料送給現場工作人員，謝謝紙風車能到他的故鄉演出給孩子看。

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為履行對孩子的承諾，紙風車368克服天候困難改室內演出，觀眾們也很開心。（紙風車提供）

第2場雲林古坑國小則是在搭台時就遇到大雨，操場草地濕軟，為確保安全，也決定移到活動中心演出，結果1,500人擠滿場館，主要贊助者黃振倉這次已是第3輪回到自己母校，他說：「我能力所及，希望古坑的孩子早一點接觸藝術，讓他們多一份眼界與勇氣。」古坑鄉鄉長更是從下午就坐鎮現場，協助讓演出順利進行。紙風車工作人員說，散場後拆完台即將離開時，有一對小姊妹特地回家拿出自己的存款又回來，姊姊說她們也想捐款讓其他小朋友可以跟她們一樣看到超漂亮的演出。

最後1場屏東內埔同樣遇到連續大雨造成草地鬆軟，團隊討論後決定移至風雨球場演出，因場地窄小，整體舞台變矮但更接近觀眾席。贊助者台灣彩券董事長黃志宜親自出席並表示，希望將彩券的幸運化為笑聲與感動，「把善的、愛的循環帶到台灣及離島各角落。」

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，「觀眾願意在這樣的天氣裡前來看戲，就是我們最大的鼓勵。」也特別感謝彰化縣、雲林縣、屏東縣的文化局處、教育局處、警察局、清潔隊、公所、國小等單位傾力相助，共同為在地孩子的藝術旅程出力，「這次在風雨中演出的堅持，更展現藝術無畏困難、深入人心的力量。」

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