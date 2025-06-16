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【藝術文化】第88屆臺陽美展登場 已故藝術家陳輝東獲頒楊三郎獎
台灣歷史最悠久的第88屆「臺陽美術特展」，首站即日起在高市文化中心至真堂盛大展出。（臺陽美術協會提供）
〔記者蘇福男／高雄報導〕「臺陽美術特展」今年邁入第88屆，首站即日起在高市文化中心至真堂盛大展出，臺陽美術協會特別出版《臺陽90大事記》，將90多年來的發展歷程與珍貴資料完整呈現。
臺陽美術協會1934年創立至今，已走過91年歲月，創會會員包括陳澄波、楊三郎、李梅樹、廖繼春、李石樵、顏水龍、陳清汾及日人立石鐵臣，做為台灣歷史最悠久、持續舉辦展覽時間最長的美術團體，臺陽展不僅是藝術創作的舞台，更是見證台灣現代美術發展的里程碑。
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展覽包含會員、預備會員、顧問和名家邀請共93件，以及本屆徵件比賽得獎作品43件，包括金牌獎鍾長青〈夜幕低垂〉、銀牌獎張綺舫〈港口船影〉、銅牌獎李叔珍〈印象花園〉等，共計展出136件作品，涵蓋油畫、膠彩、墨彩、水彩、版畫、雕塑等領域。
臺陽美術協會理事長賴武雄表示，這屆創作者涵蓋老中青，各自闡釋不同的美學角度，有不同的創作思考理念，表現出強大的創作能量。
本屆「楊三郎獎」頒發給已故藝術家陳輝東，由其女兒陳香吟代表領獎，這份榮耀不只是對藝術家個人藝術生涯的肯定，更體現臺陽對藝術精神傳承的珍視。
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