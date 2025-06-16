【藝術文化】國美館攜手學學文創 「感動蛇」啟動美感教育

學童參觀許深州作品。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國美館與學學文創基金會攜手合作「繪風土・見色彩—感動蛇 國美聯展」，以台灣文化色彩為題，結合國美館典藏作品與當代藝術家創作，並展出由全台12所學校學生彩繪的「感動蛇」，透過藝術、教育與設計的跨界結合，展現台灣75種代表性文化色彩的多樣性與在地性。

國美館表示，色彩不僅是視覺元素，更蘊藏著地理、氣候與文化背景。本展展出席德進、袁樞真、許深州與郭柏川等4位藝術家共15件館藏作品，展現台灣風土中「山、海、屋、花、果」等主題的色彩觀察，如席德進筆下的「泥牆白」，描繪苗栗古厝的素樸之美；郭柏川則以「桃子紅」呈現靜物畫中的鮮果氣息。

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展覽並邀請藝術家莊普創作「感動蛇」為彩繪基礎，造型靈感來自排灣族百步蛇，象徵蛻變與生命循環。此外，3位當代藝術家亦參與彩繪創作，包括潘鈺〈蛇形之境：神秘花園〉營造靈性自然秘境；陸先銘〈靈蛇迎春〉以百步蛇意象傳達守護祝福；連建興〈等待英雄之拔劍救兔，拯救美人魚〉則結合童話與奇幻符號，展現文化色彩的創意轉化。

教育面向方面，本展為「藝起來學學—台灣美感教育啟蒙計畫」成果之一，來自苗栗、台中、彰化、雲林與南投共12所學校參與3個月文化色彩課程，學生透過拍攝與色彩討論，轉譯家鄉特色為代表色，如「磚牆紅」、「太陽餅黃」、「麻芛綠」等，並創作出近3百件「感動蛇」，呈現台灣多元色彩的地方文化樣貌。

國美館美術街２樓展出，展期至6月29日。

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