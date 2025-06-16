【藝術文化】詩人鄭愁予辭世 享耆壽91歲

詩人鄭愁予13日在美國辭世，享耆壽91歲。（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕詩人鄭愁予傳於美國時間6月13日凌晨4時辭世，享耆壽91歲。鄭愁予的友人證實此事，文壇後輩紛紛哀悼。

鄭愁予本名鄭文韜，1933年出生於山東，根據台灣文學館的資料，鄭愁予於1949年來台，畢業於中興大學（現台北大學）統計學系，1968年赴美攻讀美國愛荷華大學藝術碩士。曾任美國愛荷華大學東方語文系講師、耶魯大學東亞語文學系教授、《聯合文學》社長、美國耶魯大學終身駐校詩人及榮休教授、中國青年寫作協會總幹事。2005年6月24日落籍金門，成為金門技術學院閩南文化研究所兼任教授及香港大學文學院名譽教授。

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鄭愁予的詩充滿異地浪子的心聲，代表作〈錯誤〉中，「我達達的馬蹄是美麗的錯誤，我不是歸人，是個過客……」；另一首被改編為校園民歌的〈偈〉，鄭愁予寫道：「不再流浪了，我不願做空間的歌者，寧願是時間的石人。然而，我又是宇宙的遊子，地球你不需留我。這土地我一方來，將八方離去。」

從16歲出版第1本詩集《草鞋與筏子》開始，1979年出版的《鄭愁予詩集I》，被選為20世紀新文學經典之一；《寂寞的人坐著看花》為他獲得國家文藝獎新詩獎；也曾獲國際詩人筆會頒予終生成就「詩魂獎」。

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